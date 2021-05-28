 

Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает посла в Беларуси

28.05.2021, 2:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Не проблема – отозвать посла. Это тоже жест, это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога, у нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами. Сейчас проблемы трансплантологии с нашими пациентами”, – сказал он.

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными. 

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

25 мая стало известно, что из-за введенных санкций руководство “Белавиа” приняло решение о сокращении 50% персонала. Часть сотрудников планируют отправить в неоплачиваемые отпуска или с частичным сохранением зарплат.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Немецкий эксперт оценил кандидатуры преемников Меркель

03.03 / Байден назвал способ увеличить производство вакцин Johnson&Johnson

25.02 / Зеленский снова созывает СНБО

13.08 / На МАЗе началась забастовка

21.07 / Кононенко не согласился с похвалой Попова в адрес Зеленского

28.03 / Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео

10.12 / СБУ предупредили о подготовке террористического акта в Украине – СМИ

24.04 / Посольство РФ в Минске ответило нецензурным хештегом на высылку дипломатов из стран Балтии

28.03 / “Опасаемся худшего”. Российские врачи в открытом письме призвали оказать медпомощь Навальному

13.12 / Пресс-секретарь Пашиняна опровергла сообщения о его отставке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика