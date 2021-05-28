Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает посла в Беларуси

“Не проблема – отозвать посла. Это тоже жест, это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога, у нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами. Сейчас проблемы трансплантологии с нашими пациентами”, – сказал он.

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

25 мая стало известно, что из-за введенных санкций руководство “Белавиа” приняло решение о сокращении 50% персонала. Часть сотрудников планируют отправить в неоплачиваемые отпуска или с частичным сохранением зарплат.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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