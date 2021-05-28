Мнение: Асад набрал 95% на выборах

Башар Асад победил на выборах президента Сирии набрав 95%.

При явке в 78% (она действительно оказалась зашкаливающей), Асад набрал 13 млн. голосов (из 18 млн. имеющих право голоса).

Кандидат занявший 2-е место набрал 470 тыс. голосов, 3-е место – 213 тыс. голосов.

Сирийских товарищей поздравляю.

PS. Также стоит отметить, что все это происходит в том числе благодаря той помощи, которую Россия оказывала и оказывает Сирии. Так что в сегодняшнем празднике в Сирии есть и наш солидный вклад. Разумеется, после такого результата Асад тем более никуда не уйдет.

PS2. В Идлибе заявили, что на самом деле Асад набрал 3% и режим скоро падет, а также призвали ЕС выделить деньги на поддержку оппозиции и ввести новые санкции против Сирии и России. В ИГИЛ заявляют, что собирают по подписке 11 млн. долларов по заграничным вилаятам на арест Асада.

PS3. Понравился комментарий трамписта в Твиттере – Не думал, что скажу это, но 95% Асада выглядят более честным результатом, чем победа Байдена в Джорджии, Пенсильвании, Аризоне, Висконсине и Мичигане.

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