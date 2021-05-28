Мнение: 29 мая семинар

Хочу напомнить, что в субботу 29 мая в 19 часов я буду проводить семинар по процессам продолжающегося распада постсовесткой зоны влияния России. Кстати, прямо сейчас развиваются новые противоречия между Арменией и Азербайджаном – теперь уже на территории самой Армении. Цель Азербайджана – прорубить коридор к Нахичевани и фактически выключить Армению из будущего транспортного коридора Средняя Азия-Каспий-Азербайджан-Турция-Европа. И Кремль практически ничего не в состоянии сделать для фиксирования существующего статус-кво. Что вызывает вполне резонные вопросы в Армении, и, похоже, что при любом развитии событий позиции Кремля в этом решионе будут ослаблены снова.

Плюсом идет кризис в Белоруссии, которая внезапно оказалась буквально блокированной со всех сторон, кроме востока. И здесь Кремль, не в силах удерживать прежние балансы, пытается разрешить тупик через банальную аннексию. Что решает текущие проблемы, но как это уже становится традиционным для современной российской управляющей знати, на тактические успехи будут разменивать стратегическое положение. Об этом всем и пойдет речь на семинаре.

Ссылка на семинар здесь https://hs-mentor.ru

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