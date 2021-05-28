Эксперты нашли нестыковки в версии Лукашенко об угрозе взрыва авиалайнера

Напомним, что 23 мая из Афин вылетел авиалайнер компании Ryanair, который направлялся в Вильнюс, однако до места назначения борт так и не добрался. Самолет был экстренно посажен в Минске из-за внезапно поступившего сообщения о минировании – такова была официальная версия президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Однако журналисты провели свое расследование, в результате которого выяснилось, что письмо от участников исламистского движения “ХАМАС” поступило в администрацию минского аэропорта на 27 минут позже, чем местные диспетчеры сообщили пилотам о бомбе на борту, что является явным несоответствием заявленному официальными властями. Несмотря на то, что управление авиации Минтранса Беларуси не раскрывает точных данных о времени получения послания, независимому центру “Досье” совместно с несколькими западными изданиями все же удалось выяснить, что это произошло в в 12:57, то есть почти на полчаса позже экстренного информирования пилотов Ryanair. Детальные результаты расследования опубликованы на сайте центра “Досье”. Там же прилагается предполагаемая копия послания от участников террористической организации.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, как сам Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с посадкой лайнера в Минске.