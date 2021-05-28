 

Эксперты нашли нестыковки в версии Лукашенко об угрозе взрыва авиалайнера

28.05.2021, 2:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Напомним, что 23 мая из Афин вылетел авиалайнер компании Ryanair, который направлялся в Вильнюс, однако до места назначения борт так и не добрался. Самолет был экстренно посажен в Минске из-за внезапно поступившего сообщения о минировании – такова была официальная версия президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Однако журналисты провели свое расследование, в результате которого выяснилось, что письмо от участников исламистского движения “ХАМАС” поступило в администрацию минского аэропорта на 27 минут позже, чем местные диспетчеры сообщили пилотам о бомбе на борту, что является явным несоответствием заявленному официальными властями. Несмотря на то, что управление авиации Минтранса Беларуси не раскрывает точных данных о времени получения послания, независимому центру “Досье” совместно с несколькими западными изданиями все же удалось выяснить, что это произошло в в 12:57, то есть почти на полчаса позже экстренного информирования пилотов Ryanair. Детальные результаты расследования опубликованы на сайте центра “Досье”. Там же прилагается предполагаемая копия послания от участников террористической организации.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, как сам Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с посадкой лайнера в Минске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.04 / Пожаловавшуюся на «ржавую» воду из-под крана пенсионерку отключили от водопровода

20.10 / Вторая волна заливает Альбион

03.02 / Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному

20.10 / Коронавирус поставил в России новый рекорд: за сутки выявили более 16 тысяч случаев заражения

09.05 / В Саратове ветерана ВОВ поздравили с Днём Победы «Лебединым озером»

15.04 / “ЕР” предлагает обновить автопарк скорых в регионах

19.03 / Роза Сябитова откровенно заявила об использовании «уколов красоты»

26.01 / Скандалы: Гринпис предпочитает брать «зелеными»?

11.04 / Личное: “Общалась мило и добро”

29.06 / Порошина об измене Куценко: Гоша сам признался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика