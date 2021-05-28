«Родители не хотели платить за охрану»

Глава СК — о «причинах» трагедии в казанской школе.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что казанская школа №175, где 11 мая произошла стрельба, не охранялась, так как родители не хотели платить за охрану. Его слова приводит РИА Новости.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против" — "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — пояснил он.

Как ранее сообщала «Новая газета», по информации местных властей, в лицее не было охраны, а у входа дежурила вахтерша, нанятая самим учреждением. По данным СМИ, лицей по договору охраняло частное охранное предприятие, но после перехода на дистанционное образование из-за пандемии от их услуг отказались.

В последние годы школы и детские сады собирали средства и самостоятельно нанимали частные охранные предприятия, в том числе и на эти поборы жаловались родители школьников. Как сообщало издание «Вечерняя Казань», со ссылкой на городское управление образования, на конец 2018 года договоры с частными охранными организациями были только у трети всех школ, детсадов и центров дополнительного образования.

14:35 В Следственном комитете заявили, что журналисты неправильно интерпретировали слова Бастрыкина.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления Председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё. Однако в дальнейшем в своем выступлении Председатель СК РФ высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась», — объяснили в пресс-службе СК.

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