Путь к более человекоподобным навыкам манипулирования объектами роботов

Что, если бы робот мог привести в порядок ваш шкаф или нарезать овощи? Су-шеф в каждом доме когда-нибудь станет реальностью.

Тем не менее, хотя достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения сделали возможной более совершенную робототехнику, все еще существует довольно большой разрыв между тем, что могут делать люди и роботы. Чтобы восполнить этот пробел, потребуется преодоление ряда препятствий в манипуляциях с роботами или способность роботов манипулировать средой и адаптироваться к изменяющимся стимулам.

Кандидат наук. кандидат Джинда Цуй и Джефф Тринкл, профессор и заведующий кафедрой компьютерных наук и инженерии Университета Лихай, заинтересованы в этих проблемах. Они работают в области, называемой обученными манипуляциями с роботами, в которой роботы «обучаются» с помощью машинного обучения манипулировать объектами и средой, как это делают люди.

«Я всегда чувствовал, что для того, чтобы роботы были действительно полезными, они должны собирать вещи, они должны иметь возможность манипулировать ими, собирать и чинить вещи, помогать вам подняться с пола и все такое», — говорит Тринкл, провел десятилетия исследований в области манипуляций с роботами и хорошо известен своей новаторской работой по моделированию многотельных систем при контактных ограничениях. «Чтобы взглянуть на такую ​​проблему, требуется так много технических областей».

«В области манипуляций с роботами обучение является многообещающей альтернативой традиционным методам проектирования и продемонстрировало большой успех, особенно в задачах выбора и размещения», — говорит Куи, чья работа была сосредоточена на пересечении манипуляций с роботами и машинного обучения. «Хотя на многие исследовательские вопросы еще предстоит ответить, изученные манипуляции с роботами потенциально могут привести к появлению роботов-манипуляторов в наших домах и на предприятиях. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим, как роботы моют наши столы или наводят порядок в шкафах».

В обзорной статье в Научная робототехника под названием «К научному манипулированию роботами следующего поколения» Куи и Тринкл обобщают, сравнивают и противопоставляют исследования в области научного манипулирования роботами через призму приспособляемости и намечают перспективные направления исследований на будущее.

Куи и Тринкл подчеркивают полезность модульности в обучении дизайну и указывают на необходимость соответствующих представлений для задач манипуляции. Они также отмечают, что модульность допускает настройку.

Цуй говорит, что специалисты по традиционной инженерии могут сомневаться в надежности усвоенных навыков для манипуляций с роботами, потому что они обычно представляют собой решения «черного ящика», а это означает, что исследователи могут не знать, когда и почему усвоенный навык терпит неудачу.

«Как указывается в нашей статье, соответствующая модуляризация усвоенных навыков манипуляции может открыть« черные ящики »и сделать их более объяснимыми», — говорит Цуй.