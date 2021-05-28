Глобальный отчет о курении. В России около 300 тысяч смертей от курения за год и 35 миллионов курильщиков



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Динамика курения в мире

Глобальный анализ показал, что начиная с 1990 года доля курящих среди мужчин сократилась на 25%, среди женщин – на 37,7%. Однако мужчины стали курить больше в двадцати странах, женщины – в двенадцати, включая Россию.

В половине стран сокращение процента курящих «не успевало» за ростом населения, поэтому абсолютное количество курильщиков в мире увеличилось. В 2019 году в мире курили 1,1 миллиардов человек. Десять стран с самым большим количеством курильщиков: Китай (в этой стране живет каждый третий курильщик), Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Филиппины, Япония, Турция, Вьетнам.

Смертность от курения

В 2019 году от последствий курения умерли 7,7 миллионов человек, включая 1,6 миллионов от хронической обструктивной болезни легких, 1,3 миллиона от рака легких, 1 миллион от инсульта. Одна из пяти смертей мужчин происходит по причинам, связанным с курением. Только 6% таких смертей пришлись на людей, которые бросили курить за 15 лет до смерти и ранее. Авторы обзора напомнили, что от причин, напрямую связанных с курением, умирает каждый второй курильщик.

Молодые люди и курение

В 2019 году, согласно оценкам ученых, количество курящих людей в возрасте от 15 до 24 лет было 155 миллионов – 20% всех мужчин и 5% всех женщин этого возраста. Две трети людей, куривших в 2019 году, стали зависимыми от табака в возрасте до 25 лет.

По сравнению с 1990 годом в 2019 году в мире количество курящих среди молодых женщин сократилось на 37,6%, мужчин – почти на 33%. Однако улучшение этой статистики пришлось только на 81 страну, в остальных странах изменений почти нет.

«Если человек не стал регулярным курильщиков до 25 лет, вероятность того, что он закурит, очень низка. Это очень важный промежуток времени для профилактики курения: если молодые люди не начнут курить, это поможет им сохранить здоровье», – сказала Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou) из Института показателей и оценки здоровья, ведущий автор отчета. Ее коллега Марисса Рейстма (Marissa Reitsma) добавила, что такое вмешательство приведет к радикальному снижению распространенности курения в будущем.

Факты о курении в России