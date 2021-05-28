 

Глобальный отчет о курении. В России около 300 тысяч смертей от курения за год и 35 миллионов курильщиков

28.05.2021, 1:48, Разное
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Динамика курения в мире

Глобальный анализ показал, что начиная с 1990 года доля курящих среди мужчин сократилась на 25%, среди женщин – на 37,7%. Однако мужчины стали курить больше в двадцати странах, женщины – в двенадцати, включая Россию.

В половине стран сокращение процента курящих «не успевало» за ростом населения, поэтому абсолютное количество курильщиков в мире увеличилось. В 2019 году в мире курили 1,1 миллиардов человек. Десять стран с самым большим количеством курильщиков: Китай (в этой стране живет каждый третий курильщик), Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Филиппины, Япония, Турция, Вьетнам.

Смертность от курения

В 2019 году от последствий курения умерли 7,7 миллионов человек, включая 1,6 миллионов от хронической обструктивной болезни легких, 1,3 миллиона от рака легких, 1 миллион от инсульта. Одна из пяти смертей мужчин происходит по причинам, связанным с курением. Только 6% таких смертей пришлись на людей, которые бросили курить за 15 лет до смерти и ранее. Авторы обзора напомнили, что от причин, напрямую связанных с курением, умирает каждый второй курильщик.

Молодые люди и курение

В 2019 году, согласно оценкам ученых, количество курящих людей в возрасте от 15 до 24 лет было 155 миллионов – 20% всех мужчин и 5% всех женщин этого возраста. Две трети людей, куривших в 2019 году, стали зависимыми от табака в возрасте до 25 лет.

По сравнению с 1990 годом в 2019 году в мире количество курящих среди молодых женщин сократилось на 37,6%, мужчин – почти на 33%. Однако улучшение этой статистики пришлось только на 81 страну, в остальных странах изменений почти нет.

«Если человек не стал регулярным курильщиков до 25 лет, вероятность того, что он закурит, очень низка. Это очень важный промежуток времени для профилактики курения: если молодые люди не начнут курить, это поможет им сохранить здоровье», – сказала Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou) из Института показателей и оценки здоровья, ведущий автор отчета. Ее коллега Марисса Рейстма (Marissa Reitsma) добавила, что такое вмешательство приведет к радикальному снижению распространенности курения в будущем.

Факты о курении в России

  • Количество курильщиков по данным 2019 года: 25,9 миллионов мужчин и 8,96 миллионов женщин.
  • Доля курящих людей в 2019 году была на 6,56% меньше, чем в 1990 году.
  • По сравнению с показателями 1990 года среди мужчин доля курящих уменьшилась на 17,6%, а среди женщин увеличилась на 26,1%.
  • От причин, связанных с курением, умерла 291 тысяча человек (16,3% общего количества смертей), 245 тысяч смертей – среди мужчин.
  • Среди людей в возрасте 15-24 лет курили 1,04 миллионов девушек (14,7%) и 1,34 миллионов юношей (31,6%).
  • В возрастной категории 15-19 лет курили 19,3% юношей и 14,2% девушек.
  • Средний возраст начала курения для молодых людей, которые курили в 2019 году: для мужчин – 16,6 лет, для женщин – 18,6 лет.
  • Россия входит в десятку стран с наибольшим количеством курящих людей в возрасте 15-24 лет. В ней самый ранний средней возраст начала курения среди мужчин в этих странах.
  • По сравнению с 1990 годом в 2019 году от курения были зависимы на 33% меньше молодых людей.


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