 

Брату Каськива объявлено подозрение в создании преступной организации и легализации финансов – НАБУ

28.05.2021, 1:44, Новости дня
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В ведомстве отметили, что “о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем”, предъявили 26 мая.

“Действия лица квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Это второй близкий родственник экс-главы “Госинвестпроекта”, задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов”, – подчеркнули в НАБУ.

Местонахождение брата Каськива пока не установлено, сообщение о подозрении направлено ему по месту регистрации и коммунальным службам.

По данным следствия, в 2012–2014 годах “Государственная инвестиционная компания”, находившаяся под управлением “Госинвестпроекта”, предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов “Качественная вода” и “Олимпийская надежда-2022”. Эти компании, по данным НАБУ, имели признаки фиктивности и были подконтрольными руководству “Госинвестпроекта”.

“Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы “Госинвестпроекта”. Впоследствии эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, которые в течение 2013–2015 годов скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га”, – рассказали в антикоррупционном ведомстве.

В НАБУ отметили, что Высший антикоррупционный суд Украины арестовал земельные участки летом 2020 года.

Контекст:

Каськив возглавлял “Госинвестпроект” в 2010–2014 годах, во время президентства Виктора Януковича.

Он фигурировал в деле о завладении 2 млрд грн в сговоре с представителями государственных и частных предприятий, выделенными из государственного бюджета Украины, а также инвестированными Китаем. 

Осенью 2016 года Каськива задержали в Панаме по запросу украинских властей. 1 ноября 2017-го его экстрадировали в Украину по делу о присвоении 7,5 млн грн бюджетных средств. Он полностью компенсировал эту сумму бюджету.

Осенью 2020 года Каськив был избран депутатом Закарпатского областного совета от “Оппозиционной платформы – За жизнь”. По информации облсовета, Каськив – предприниматель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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