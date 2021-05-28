 

Кулеба заявил, что посольство установило связь с 10 из 26 украинцев, которые находятся на лечении в Беларуси

28.05.2021, 1:44, Новости дня
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Министр рассказал, что 26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около 160 стоят в очереди на ближайшее время.

“Из этих 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством. Они дозвонились в посольство. Я никого ни в чем не обвиняю. Мы сейчас установим связь и предоставим полностью помощь. Из тех 10, с которыми установлен контакт, двоим уже оказана помощь. […] Мы уже нашли реанимобиль, который будет находиться фактически постоянно, 24 часа, в нашем распоряжении, чтобы вывозить людей. Не надо лететь на самолете”, – заявил он.

Кулеба добавил, что “не все люди хотят, чтобы о них знали, что они где-то на операции, что они находятся в каком-то особом состоянии”.

“У нас была в Непале ситуация, когда одни кричали: “Дайте нам выехать!” – а другие говорили: “Не трогайте нас, мы не дадим никаких данных, мы не хотим, чтобы кто-то знал, что мы здесь”. Мы знаем о тех, кто в Беларуси, и никто не останется наедине с проблемами”, – сказал министр.

Контекст:

По данным МИД и Минздрава Украины, в настоящее время в Беларуси по медицинским причинам находится 30 граждан Украины – 26 из них получают лечение (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще четверо проходят обследование. Ведомства заявили, что работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца, деньги за их лечение уже перечислены на счет белорусских клиник, сообщила 26 мая нардеп от фракции “Слуга народа” Оксана Дмитриева.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Это связано с инцидентом с самолетом компании Ryanair. Истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны, был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси). Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

МИД Беларуси направил Украине ноту протеста и назвал решение украинских властей о прекращении авиасообщения “возмутительным”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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