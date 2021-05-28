Турция заставила союзников по НАТО смягчить реакцию на вынужденную посадку самолета в Беларуси – Reuters

НАТО 26 мая выпустил заявление, в котором призвало выпустить белорусского оппозиционного блогера и журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые летели на борту самолета Ryanair и были задержаны в Минске.

Также Альянс подержал призывы к срочному независимому расследованию, в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации.

Однако в заявлении не было упоминаний о наказании белорусских властей, также оно было менее резким, чем реакция генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, отмечает агентство.

По данным дипломатов, Турция настояла на исключении из текста заявления любых упоминаний о санкциях и призывов об освобождении политических заключенных. Также якобы по требованию Турции удалили формулировки о возможности приостановки сотрудничества НАТО с Беларусью.

Еще один дипломат рассказал агентству, что цель противодействия Анкары – использовать формулировки, отличающиеся от фраз, использованных в заявлении ЕС, где говорится о санкциях.

Мотивация Турции неясна, отметили дипломаты.

Собеседники Reuters предполагают, что Турция таким образом пытается сохранить связи с Россией – ближайшим союзником Беларуси, а также хочет поддерживать экономические отношения с Беларусью – турецкая Turkish Airlines ежедневно выполняет рейсы в Минск. Также, как пишет агентство, Турция могла опасаться потерять еще один туристический сезон и ожидает притока российских туристов.

Позиция Анкары, по информации дипломатов, беседовавших с Reuters, огорчила ряд союзников, особенно Польшу, Латвию и Литву, которые настаивали на более жестких формулировках.

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Преследование Протасевича связано с оппозиционным Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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