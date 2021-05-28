Кулеба заявил, что запрет на импорт электроэнергии из Беларуси не связан с инцидентом с самолетом Ryanair

“Решение о запрете на закупку электроэнергии из Беларуси не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно, во-первых, во исполнение договоренностей между президентами Украины и Литвы, и во-вторых – в интересах украинской энергетической безопасности…. Решение об электроэнергии – просчитанное и взвешенное”, – заявил он.

По его словам, цель Украины – “в 2023 году вообще отрезаться от электросетей РФ и Беларуси и интегрироваться в европейскую [энергосистему], объединить наши электросети”.

Контекст:

В сентябре 2019 года Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. В апреле 2020 года его ограничили из-за карантина до 31 декабря. С января 2021 года украинские компании возобновили импорт из Беларуси, а с февраля – и из России.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

12 мая Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Документ обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

26 мая НКРЭКУ приняла решение с сегодняшнего дня закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца, до 1 октября.

В минэнерго Беларуси заявили, что объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия украинскими властями решения об их запрете были “незначительными” и решение Украины “вряд ли можно назвать чувствительным для белорусской стороны”.

Как сообщает “Еврорадио”, в первом квартале 2021 года никто, кроме Украины, не покупал белорусскую электроэнергию. Было продано 514 тыс. кВт-ч на $23,9 млн. В 2020 году экспорт электроэнергии в Украину принес Беларуси $7,7 млн. Также в прошлом году белорусскую электроэнергию покупали Литва ($26,4 млн), Эстония ($81,7 тыс.), Латвия ($35,2 тыс.) и Россия ($6,4 тыс.), но с августа, когда в Беларуси начались протесты, европейские страны прекратили закупки у Беларуси.

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