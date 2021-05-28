У границ РФ за неделю выявили 48 чужих самолетов и беспилотников

Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили у государственной границы страны 48 летательных аппаратов иностранных государств, в том числе 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов, свидетельствуют данные Минобороны.

Согласно опубликованным даным, воздушную разведку вдоль границ РФ за минувшую неделю вели 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было, сообщило издание «Красная звезда».

Накануне российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем. В тот же день в ФСБ заявили об увеличении числа полетов украинских дронов у государственной границы России.