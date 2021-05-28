Не только хлопок. Какие нитки нужно выбрать рукодельницам, чтобы связать летние изделия крючком

Сегодня вязанные крючком изделия находятся в тренде. Однако для каждого вида необходимо правильно подобрать нитки. Например, для купальника это будет один вид пряжи, а для платья или топа – другой. Вот рекомендации, которые помогут вам определиться с выбором, чтобы ваши вещи смотрелись красиво и были качественными.

Характеристика ниток для летних изделий

В первую очередь следует обратить внимание на воздухопроницаемость, поскольку летние вещи должны быть легкими и не задерживать тепла. Этим качеством обладают все натуральные нити. Пряжа также должна защищать от солнечных лучей. Например, бамбуковая не пропускает ультрафиолет (возьмите на вооружение люди с нежной белой кожей, а также используйте в качестве детской одежды).

Изделия должны быть мягкими, поскольку они надеваются непосредственно на тело. Гигроскопичность (способность впитывать влагу) также имеет огромное значение, только не стоит применять такие нитки для вязания купальников. С эластичностью и растяжением стоит быть осторожнее, лучше отдать предпочтение пряжа с добавлением синтетических нитей, а не использовать на 100% искусственный материал. Обратите внимание на нити со стойким окрашиванием, чтобы цвета слишком быстро не выгорали на солнце.

Хлопок

Одна из самых правильно подобранных нитей для вязания летних изделий. Она на сто процентов натуральная, приятная на ощупь, в начале носки хорошо держит форму, отлично пропускает воздух. Рукодельницы предпочитают хлопковую нить, поскольку она очень удобна для вязания (на полотне получаются очень красивые узоры). В ассортименте представлено много разных расцветок, также принимается во внимание обилие разных толщин. Благодаря этому ваше изделие получится уникальным и неповторимым. Из недостатков можно отметить выгорание цвета на солнце, способность линять и окрашивать другие вещи, длительная сушка, растягивание и деформация изделия в процессе эксплуатации.

Отличным вариантом пряжи является хлопок с вискозой. Такое сочетание позволяет лучше держать форму, да и нить более податлива в вязании.

Бамбук

Пряжа является замечательной альтернативой хлопку. Изделия выглядят превосходно, они приятны на ощупь, волокно обладает антибактериальными свойствами, препятствует возникновению неприятного запаха. Полотно струящееся, это качество можно использовать для вязания рюш, капюшонов и накидок. Среди минусов отмечается абсолютная неэластичность. Если планируете вязать приталенные изделия, обязательно используйте бамбуковые нити с добавлением эластичных волокон. Не стоит также выбирать пряжу для изготовления ажурных узоров, поскольку чрезмерно гладкая поверхность не позволяет качественно фиксировать петлю. Для купальников такие нитки тоже не подходят: они намокают, становятся тяжелыми, жесткими и долго сохнут.

Шелк

Это очень деликатная и капризная нить. Однако если вы ее выберете для вязания красивых изделий, результат превзойдет все ваши ожидания. Одежда получится нарядной, утонченной, блестящей и летящей. Минус в том, что под воздействием солнечных лучей полотно деформируется (истончается). Очень быстро теряется яркость цвета и блеск. Поэтому такие наряды стоит приберечь для торжественного выхода, а не носить их каждый день.

Лен

Еще одно натуральное волокно, характеристики которого просто замечательные. Полотно прекрасно пропускает воздух, не является аллергенным, не вытягивается и не деформируется. Ткань получается умеренно жесткой, однако это никак не мешает в готовом изделии (оно приятное на ощупь). Она не выцветает и не деформируется на солнце, на ней не появляются катышки, может переносить частые стирки и длительное использование. Изделия не раздражают кожу и не колются. Единственным относительно отрицательным качеством может быть недостаточная эластичность.

Акрил

Эту пряжу также часто используют для вязания летних изделий. Среди преимуществ можно назвать мягкость, нежность, она приятна на ощупь, не садится и не линяет после стирки (вы также можете отдавать изделия из акрила в химчистку, поскольку акрил не восприимчив к воздействию кислот и всевозможных растворителей). Пряжа гипоаллергенна, не мнется. К недостаткам относится то, что нитки слабо впитывают влагу, под воздействием солнечных лучей теряют мягкость, накапливают статическое электричество.