Еще есть время для посадки мюленбергии: в саду это растение смотрится не хуже лаванды

Каждый садовод и огородник хочет иметь ухоженный участок. Но, к сожалению, это не так просто сделать. После покупки земли может понадобиться не один год, чтобы разбить красивые клумбы с дорожками, сделать аккуратные грядки. В этой статье будет рассказано о растении, которое нечасто используется в ландшафтном дизайне, но ярко смотрится на любом участке.

Мюленбергия — пушистое облачко

Мюленбергия волосовидная, или оленья трава — красивый декоративный злак, обладающий яркой расцветкой. Растение родом из Северной Америки. В естественной среде растет вдоль шоссе большими скоплениями или отдельными кустами. Растение многолетнее. Может выдержать морозы до -18 градусов. Но в регионах с суровым климатом выращивается как однолетник. Мюленбергия цветет продолжительно, в течение восьми недель, в середине лета.

Растение поддается обрезке и формированию куста. Поэтому мюленбергию используют для оформления бордюров и создания оазисов на загородном участке.

Сорта

Вайт клауд. Крупный вид. Стебли не так сильно прогибаются под весом соцветий. Листовые пластины имеют голубоватый оттенок. Цветы окрашены в белый, напоминают легкое облачко. Растение цветет позднее других цветов.Розовая оленья трава. Пушистый и раскидистый куст. Стебли принимают аркообразный вид. Весной и летом травинки окрашены в зеленый цвет с синим оттенком. Осенью листовые пластины окрашиваются в красивый оранжевый цвет. Соцветия ярко-розового цвета.

Размножение

Мюленбергия размножается очень просто:

Выращивание из семян. Высевать можно сразу в открытый грунт. Это делается в конце мая. Семена не заглубляются, а слегка присыпаются землей. Через месяц, когда появляются всходы, растения прореживаются. В южных регионах можно сажать траву под зиму. А также можно выращивать рассадным способом.Деление корневища. Взрослое растение очень просто делится на несколько частей. Ведь у мюленбергии очень мощная и разветвленная корневая система. Деление необходимо проводить весной, когда оттаяла земля, но злак еще не пустился в рост. Размноженное таким образом растение сохраняет все сортовые качества.

Сбор семян

Семена собирают осенью, когда соцветия теряют яркую окраску. Созревают они снизу вверх. Соберите семена и очистите от сухих листьев и перьев. Храните посадочный материал в бумажном пакете.

Поиск места и высадка в грунт

Мюленбергия светолюбива, поэтому высаживать ее необходимо на том месте, где на протяжении всего дня не бывает тени. Если высадить злак в полутени, то он не будет такой пышный и красивый.

Молодые растения высаживают на постоянное место, после того как установится погода. Мюленбергию нельзя сажать в низинах и на участках, на которых близко грунтовые воды, ведь растение не любит избытка влаги. Если участок сырой, а оленью траву высадить хочется, то организуйте высокие клумбы.

Требования к почве

Мюленбергия не будет расти на глинистой почве. Идеальным вариантом является супесчаная или песчаная земля, чтобы к корневой системе с легкостью поступал кислород, а лишняя вода не задерживалась.

Уход

Нетребовательна к уходу. Приспосабливается практически к любым условиям. Единственное требование — это своевременная прополка клумбы и рыхление почвы вокруг кустов. Не нуждается в частых поливах. Достаточно одного полива в неделю при отсутствии дождливой погоды.

Мюленбергия растет на самых бедных грунтах, но и она нуждается в подкормках. Удобряют почву при помощи комплексного минерального удобрения два раза за сезон: весной и летом.

Оленья трава легко обрезается. В южных регионах по весне формируют куст и удаляют сухие листья. В более холодных регионах оставляют только корневище, поэтому весной растение даст новые побеги.

Вредители и заболевания

Мюленбергия практически не подвержена нападению паразитов. Она обладает специфическим запахом, который привлекает насекомых-хищников, помощников дачников. Но если тля напала на растения, то кусты обрабатываются инсектицидами.

Больше всего оленья трава страдает от различных гнилей при избытке влаги. Растение может долго обходиться без воды, поэтому поливать нужно крайне аккуратно. Чтобы злак не страдал от мучнистой росы и ржавчины, кусты рассаживают на расстоянии до 50 сантиметров друг от друга.

Оленья трава в садовых композициях

Растение прекрасно смотрится на клумбах вместе с многолетними и однолетними флоксами, колокольчиками, вербеной, овсянницей, гвоздикой травянкой. При помощи мюленбергии оформляют садовые дорожки или делают оазис возле дома.