Биологи составляют периодическую таблицу ядер клеток

Сто пятьдесят лет назад Дмитрий Менделеев создал периодическую таблицу — систему классификации атомов на основе свойств их ядер. На этой неделе группа биологов, изучающих древо жизни, представила новую систему классификации ядер клеток и открыла метод трансмутации одного типа ядра клетки в другой.

Исследование, опубликованное на этой неделе в журнале Наука, возникла в результате нескольких когда-то отдельных усилий. Одним из них был DNA Zoo, международный консорциум, объединяющий десятки учреждений, включая Медицинский колледж Бейлора, Центр теоретической биологической физики (CTBP) при Университете Райса, поддерживаемый Национальным научным фондом, Университет Западной Австралии и SeaWorld.

Ученые из команды DNA Zoo работали вместе, чтобы классифицировать, как хромосомы, длина которых может достигать нескольких метров, складываются, чтобы поместиться внутри ядер разных видов со всего древа жизни.

«Независимо от того, смотрели ли мы на червей или ежей, морских брызг или кораллов, мы продолжали видеть одни и те же модели складывания», — сказала доктор Ольга Дудченко, соавтор нового исследования и член Центра архитектуры генома в Бейлор и CTBP.

В конце концов, команда поняла, что просто видела варианты двух ядерных проектов в целом. «У некоторых видов хромосомы организованы как страницы печатной газеты, с внешними полями с одной стороны и сложенной серединой с другой», — пояснил Дудченко, который также является соруководителем DNA Zoo. «А у других видов каждая хромосома скомкана в шарик».

«Итак, у нас возникла загадка», — сказал доктор Эрез Либерман Эйден, доцент кафедры молекулярной генетики и генетики человека и почетный стипендиат Макнейра в Бэйлоре, содиректор ДНК-зоопарка и старший автор нового исследования. «Данные подразумевали, что в ходе эволюции виды могут переключаться туда и обратно с одного типа на другой. Мы задавались вопросом: каков управляющий механизм? Можно ли в лаборатории превратить один тип ядра в другой?» Эйден также является директором Центра архитектуры генома и старшим исследователем в CTBP.

Тем временем независимая группа из Нидерландов обнаружила нечто неожиданное. «Я проводила эксперименты с белком под названием конденсин II, который, как мы знали, играет роль в том, как клетки делятся», — сказала Клэр Хонкамп, соавтор исследования и член лаборатории доктора Бенджамина Роуленда из Нидерландского отделения рака. Институт. «Но мы наблюдали самую странную вещь: когда мы мутировали белок в человеческих клетках, хромосомы полностью перестраивались. Это было непонятно!»

Обе команды встретились на конференции в горах Австрии, где Роуленд представил последнюю работу своей лаборатории. Вскоре они поняли, что Хенкамп нашел способ конвертировать человеческие клетки из одного ядерного типа в другой.

«Когда мы посмотрели на геномы, изучаемые в ДНК-зоопарке, мы обнаружили, что эволюция уже проводила наш эксперимент много-много раз! Когда мутации в каком-либо виде разрушают конденсин II, они обычно меняют всю архитектуру ядра», — сказал Роуленд , старший автор исследования. «Всегда немного разочаровывает то, что тебя увлекают экспериментом, но у эволюции было очень долгое начало».