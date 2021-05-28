Разоблачение мифов о повышении вашего первого чека

Как стартапы и венчурный капитал растет в тандеме, сбор средств из формального дела на Сэнд-Хилл-роуд превратился в процесс, который может происходить где угодно. Twitter для увеличения.

Хотя для сбора средств больше не требуется поездка в Калифорнию, это может зависеть от того, получили ли вы приглашение в частное аудиоприложение. И хотя вам, возможно, не нужно быть инсайдером, у вновь созданных учредителей — в основном мужчин и белых — все же есть конкурентное преимущество.

Растущая сложность сбора средств дает возможность сделать технологии инклюзивными или эксклюзивными. Для новых учредителей, желающих собрать деньги, давайте развеем мифы о получении вашего первого чека и вместо этого сосредоточимся на том, как инвесторы и другие успешные основатели описывают нюансы, необходимые для получения денег.

Что делает мой бизнес достойным венчурного предприятия?

Это экзистенциальный вопрос, но он должен быть в центре внимания на протяжении всего вашего пути в качестве основателя. Элизабет Инь, партнер-основатель Hustle Fund, говорит, что стартапы должны быть в состоянии достичь одной из двух целей: достичь ARR в 100 миллионов долларов к пятому году или получить оценку в 1 миллиард долларов за тот же период времени.

«Это сложно сделать. И большинство предприятий никогда не добьются этого — не потому, что не постарались, — но есть большая удача, если ваша идея так быстро востребована », — добавила она.

«Я думаю, в первые год или два вы поймете, насколько« легко »или« сложно »найти клиентов, и думаете ли вы о такой траектории, вы сможете получить 100 миллионов долларов в год через несколько лет», — сказал Инь. «И если это действительно сложно, это не значит, что вы бросаете полотенце. … Есть много хороших компаний, не финансируемых венчурным капиталом, основатели которых будут зарабатывать много денег, но это просто означает, что вам нужно продумать, где получить финансирование. Возможно, это от ангелов. Возможно, это из фондов доходного финансирования. Возможно, это из-за краудфандинга клиентов ».

В то время как венчурный капитал является яркой золотой медалью, быстрый рост числа управляющих новыми фондами означает, что первый чек может быть выплачен по частям из множества различных источников. Варианты финансирования кажутся бесконечными: синдикаты, публичный краудфандинг, фирмы венчурного капитала, акселераторы, долговое финансирование, оборотные фонды и, для немногих прибыльных, бутстрапирование.

«Когда люди ходят вокруг и спрашивают:« Хотите ли вы управлять компанией, поддерживаемой венчурным капиталом? » Это кажется странным — вам не обязательно выбирать, насколько быстро вы можете расти — рынок просто может быть, а может и не быть », — сказал Инь. «В этом большая удача».

Лесли Фейнзайг, основатель Female Founders Collective, сказала, что помимо экономики, самая сложная часть понимания того, имеет ли ваш стартап смысл в качестве бизнеса, поддерживаемого венчурным капиталом, — это понять свои собственные цели как предпринимателя.