Маас о санкциях против Беларуси: Речь пойдет о людях, компаниях и платежных операциях

“Мы все работаем над тем, чтобы европейские санкции против Беларуси были введены быстро. Речь пойдет о людях, компаниях и платежных операциях. Мы должны усилить давление. В качестве первого сигнала необходимо освободить более 400 политзаключенных”, – заявил он.

Wir alle arbeiten daran, dass #Sanktionen gegen #Belarus schnell & europäisch umgesetzt werden. Es wird um Personen, Unternehmen & Zahlungsverkehr gehen. Wir müssen den Druck weiter erhöhen, als erstes Signal müssen über 400 politische Gefangene frei [email protected] pic.twitter.com/1RvDVoQCsG

— Heiko Maas * (@HeikoMaas) May 27, 2021

Контекст:

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС может ввести секторальные санкции против Беларуси в июне.

Истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали белорусского оппозиционного журналиста, одного из основателей Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Как рассказали пассажиры, Протасевич запаниковал, когда узнал о посадке самолета в Минске. Когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: “Здесь меня ждет смертная казнь”. Издание TUT.BY уточнило, что журналиста в Беларуси обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, самое суровое наказание по инкриминируемым статьям – 15 лет лишения свободы (организация массовых беспорядков).

Вечером 24 мая было опубликовано видео, в котором Протасевич сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

24 мая правительство Литвы приняло решение запретить все проходящие через территорию Беларуси авиарейсы в Литву и из нее.

В тот же день президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ввести санкции против властей Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной. Главы балтийских стран назвали действия режима Лукашенко “откровенным актом государственного терроризма”. МИД Литвы рекомендовал соотечественникам покинуть территорию Беларуси.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—