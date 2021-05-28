Отец Протасевича считает, что у сына может быть сломан нос на видео, которое обнародовали в Telegram-канале

Об этом он рассказал в интервью Reuters, опубликованном 25 мая.

Telegram-канал “Желтые сливы” 24 мая опубликовал видео с Протасевичем. Журналист сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

Дмитрий Протасевич заметил, что у сына может быть сломан нос, так как его форма изменилась. Кроме того, на лице было много грима, “вся левая сторона его лица покрыта пудрой”, отметил отец.

Также он сказал, что было заметно, как сын нервничал. “Это не его слова, не его интонация”, – подчеркнул Протасевич-старший.

“И это не его пачка сигарет на столе – он их не курит. Я думаю, что его заставили”, – добавил он и подчеркнул, что сын не мог признаваться в организации массовых беспорядков, так как не делал этого.

27 мая адвокат Протасевича Инесса Оленская впервые после задержания встретилась с блогером. Она заявила, что у подзащитного “все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего”.

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

25 мая стало известно, что из-за введенных санкций руководство “Белавиа” приняло решение о сокращении 50% персонала. Часть сотрудников планируют отправить в неоплачиваемые отпуска или с частичным сохранением зарплат.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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