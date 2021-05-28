 

Алена Притула объяснила, почему решила продать “Украинскую правду” Томашу Фиале

28.05.2021, 0:46, Новости дня
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Текст письма опубликовали на сайте “Украинской правды” 27 мая. 

Она отметила, что как владелец и сооснователь издания ставила перед собой две цели: обеспечить гарантированные ежемесячные выплаты зарплат, без задержек и достойного уровня, и поддерживать популярность и влияние СМИ на высоком уровне, так как издание стало “живым памятником” его основателю Георгию Гонгадзе и журналисту Павлу Шеремету. 

“УП будет существовать, никто не позволит забыть о наших убитых коллегах. С этими задачами я справилась. Но их явно недостаточно для амбиций современного передового медиа. Моя мечта – чтобы УП взлетела, как ракета, чтобы мы собрали в одном месте лучших журналистов страны, чтобы зарплаты этих журналистов вызывали зависть у пиарщиков. И чтобы слово журналистов снова приобрело вес. Все это под силу новому владельцу УП. И пусть пока что это выглядит как мечта”, – написала Притула. 

Она добавила, что передала издание в “хорошие руки с твердой верой в будущее”. 

Притула напомнила, что Севгиль Мусаева останется главредом “Украинской правды”, и сообщила, что сама будет продолжать сотрудничество с изданием еще в течение двух лет. 

Кроме того, редактор-основатель “Украинской правды” сообщила, что намерена передать дочерям Гонгадзе по $100 тыс., $250 тыс. – направить на стипендии имени Павла Шеремета для студентов и молодых журналистов, еще $250 тыс. – на деятельность вокруг премии Георгия Гонгадзе. 

Контекст:

О том, что Притула и Фиала подписали договор, согласно которому в собственность группы компаний Dragon Capital переходит 100% корпоративных прав на издание и все его активы, объявили 26 мая. 

Стороны договорились, что редакционная политика не изменится, Мусаева и Фиала подписали редакционное соглашение.

Фиала – гражданин Чехии. Dragon Capital инвестирует в издательский дом “Медиа-ДК”, в который входят журнал и сайт НВ, а также “Радио НВ”. В интервью LIGA.net в 2019 году Фиала рассказывал, что инвестировал в этот проект уже $10 млн. Он тогда планировал выйти на безубыточность в течение трех-четырех лет.

Редакции НВ и “Украинской правды” продолжат работать независимо друг от друга.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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