 

Климкин о встрече Байдена и Путина: Украину могут поставить на паузу

28.05.2021, 0:46, Новости дня
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“Каждый преследует свои интересы, мы же не наивные. Мы прекрасно понимаем, что для Байдена №1 – это американские интересы. Я уверен, что нас никто сдавать не будет, но будет ли это приоритет №1 на встрече Байден – Путин… Есть Китай, другие вопросы – и от этого многое зависит”, – сказал украинский дипломат.

По его словам, “ситуация на 100% стала гораздо сложнее”.

“Это реально большая проблема для нашей внешней политики сейчас”, – отметил Климкин.

Он считает, что США “точно не сдадут” Украину.

“Но что меня реально беспокоит – что будет обсуждение через нашу голову, будут какие-то рамочные условия, которые потом, к сожалению, нам покажут. И в результате… Нас никто не сдаст, но могут поставить на паузу в определенных очень важных вещах – как военная помощь, соглашение по вопросам безопасности и тому подобное. Это меня тревожит”, – объяснил Климкин.

Контекст:

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве (Швейцария).

Байден в январе провел телефонные переговоры с президентом РФ.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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