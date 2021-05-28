Кулеба заявил, что сближение Беларуси с РФ является потенциальной угрозой для Украины

Министр подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси.

“Как государство мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская стабильная демократическая Беларусь. К сожалению, своими действиями Александр Лукашенко лишает и себя возможностей для цивилизованного диалога с остальным миром и нас каких-то конструктивных в перспективе шагов в отношении него”, – сказал Кулеба.

По его словам, сейчас такие шаги невозможны, как и не были возможны и до задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

“Он сам себе отрезает путь и оставляет себе только одну дорогу – это дорога к еще более тесному союзу… По сути, возможно это даже завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом. Мы должны заботиться о правах человека, о правилах международной авиационной безопасности. Но мы также должны заботиться о своей национальной безопасности. Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией – это симметричное возростание угрозы использования Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы, безусловно, должны учитывать, принимая те или иные решения”, – заявил Кулеба.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В декабре 2019 года Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

22 февраля 2021 года во время встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подготовили к подписанию ряд “дорожных карт” по укреплению сотрудничества.

В марте Лукашенко сказал, что “глупо” работать над слиянием РФ и Беларуси.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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