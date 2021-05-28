«Невыносимые соседи»: глава МИД Франции об изоляции Белоруссии и положении Путина

Опубликовано: 26/05/2021 – RFI

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (слева) с руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. AP – Olivier Hoslet

Что Евросоюзу делать с Лукашенко после инцидента с рейсом Ryanair и «захвата в заложники» Романа Протасевича и Софии Сапеги? Почему Москва «минимизирует» случившееся, а ее позиция «равнозначна одобрению»? Как отразится выходка Лукашенко на встрече Путина с Байденом? Что делать ЕС, если «политика санкций достигла своих пределов» в отношениях с «невыносимыми соседями» — Россией и Беларусью? Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал последние события вокруг Минска (а также Москвы) вслед за президентом Эмманюэлем Макроном.

На следующий день после завершения саммита ЕС, на котором были одобрены новые санкции против белорусского режима, а также начато обсуждение стратегии отношений с Россией, глава французской дипломатии побывал в эфире телеканала France 2. 26 мая он ответил на вопросы Каролин Ру.

Не кажется ли вам, что Беларусь действовала c согласия и одобрения Москвы?

Жан-Ив Ле Дриан: Мы не можем быть в этом уверены. Я полагаю, что решение было принято самостоятельно (Лукашенко). Но я также констатирую, что отсутствие реакции РФ равнозначно одобрению. Если бы вдруг президент Путин захотел бы отмежеваться от Лукашенко, он бы об этом сказал. Но напротив (в России) минимизируют это событие, которое является очень серьезным.

Были ли на борту этого самолета сотрудники российских спецслужб?

Я вижу, что об этом говорят, но на данный момент я в этом не убежден. Расследование покажет.

И это будет серьезно?

Это будет еще серьезнее. Но знаете, существует же близость между Россией и Беларусью, историческая, географическая. Есть идеологическая близость — одинаковый авторитаризм, одинаковое желание убить гражданское общество. Эта близость проявляется в очень тесных отношениях в сфере внешней политики и связях между спецслужбами.

И в этот раз Европа повышает голос…

(Повышает) сильно и правильно. Сильно потому, что все принятые меры — это очень весомые меры. Как в отношении отдельных лиц, так и организаций. Так, то, что для белорусской авиакомпании введен запрет европейского воздушного пространства (а не только аэропортов) — это очень сильная мера. Знаете, в подобных случаях нужно бить по кошельку. После сфальсифицированных выборов августа прошлого года под санкциями оказались порядка сотни белорусских руководителей из окружения Лукашенко — и сам Лукашенко.

Но это его не остановило?

Да, но когда вас бьют по кошельку, это всегда работает.

Вчера, после саммита ЕС президент Эмманюэль Макрон говорил об относительной эффективности санкций, введенных Евросоюзом. Даже сказал о необходимости переосмыслить наши способы действовать. Объявил о проведении международного расследования (инцидента с рейсом Ryanair). Объявил о подготовке к июню доклада (Еврокомиссии) с целью изменить стратегию в отношении России. Что это значит?

На той же пресс-конференции он сказал, что меры, принятые Евросоюзом быстро и эффективно, будут болезненными как для физических лиц, так и для белорусских предприятий, ведущих торговлю с Европой. Ведь, в конце концов политическая сила Европы — в масштабе ее рынка. 450 миллионов населения, такой рынок представляет определенный интерес для экспортеров. А Беларусь будет обречена на изоляцию. И это будет для нее непросто.

Кто может призвать Путина к порядку?

Прежде всего, российский народ. Существуют определенные отношения между президентом Путиным и его народом. Напрямую нас это не касается. Разве что мы поддерживаем гражданское общество, и мы это продемонстрировали в деле Навального.

Но — без сомнения — для нас настал момент истины в отношениях с Россией. Месяц назад я уже говорил в вашей студии о том, что мы видим тройной дрейф в политике России.

Авторитарный дрейф во внутренней политике. Устрашение, запугивание — во внешней политике. Пособничество Беларуси — тому еще одно подтверждение. Наконец — стремление вмешиваться, чтобы попытаться подорвать европейские демократии. Это уже слишком.

Но в то же время — это наш сосед, и необходимо управляться с этими противоречиями и сложностями. Это часто сосед невыносимый. Но это наш сосед.

То, что Европейский совет поручил (Еврокомиссии) подготовить масштабный пересмотр отношений с Россией, — очень важный шаг, который получит отклик на встрече президентов Байдена и Путина 16 июня в Женеве. Это будет большим событием. Но я не уверен, что после событий в Беларуси позиции президента Путина на этой встрече будут сильны.

Что это значит?

Это значит, что события в Беларуси своей серьезностью «захлестнули» мировое общественное мнение. Это все-таки невероятно! Это похищение, взятие заложников, совершенное в воздухе. Это современное пиратство. Это неприемлемо для всего мирового сообщества.

Приехать на встречу с Байденом, имея такой проблемный фактор, не очень благоприятно (выгодно) для Путина.

Вы опасаетесь за жизнь Романа Протасевича, как опасались за жизнь Навального?

Мы решительно требуем освобождения господина Протасевича, а также его спутницы. В этой ситуации совершенно невыносимо то, что это нацелено против Евросоюза. Роман Протасевич получил убежище в Европе. Ryanair — европейская компания. Пассажиры — европейцы. Рейс — европейский. И это крайне серьезная ситуация.

Услышат ли требование Европы об освобождении Протасевича?

Замечу, что финансовое давление, удар по кошельку может сработать. Эти меры могут стать для Лукашенко «удобным моментом», чтобы начать диалог с гражданским обществом, с оппозицией. Для этого необходимо давление со стороны всех европейцев. И в этой ситуации сила Европы в том, что она едина.