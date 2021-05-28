Мишустин предложил ввести в России новый штраф

Штрафы за незаконный сбор персональных данных граждан при совершении покупок могут появиться в России. С предложением внести соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина уверен, что подобные изменения в законодательстве нужны для того, чтобы уберечь россиян от ситуаций, когда граждане становятся жертвами незаконного сбора и обработки персональных данных, передает Общественная служба новостей. Как правило, по его словам, это происходит при покупке товаров и услуг, когда покупателей заставляют указывать лишнюю информацию, даже если это не требуется законом.

Председатель правительства отметил, что у российских граждан при совершении покупок собирают номера телефонов, электронные адреса и личные данные под самыми разными предлогами.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, в рамках которого предлагается возложить на финансовые компании новые обязанности. Так, авторы проекта предлагают обязать такие организации принудительно передавать властям данные о своих клиентах, являющихся гражданами РФ. В частности, собранная информация будет поступать Федеральной налоговой службе (ФНС). Если данные окажутся неверными, то предлагается ввести штраф от 20 тысяч рублей. Нарушение сроков подачи повлечёт за собой штраф до 300 тысяч рублей.