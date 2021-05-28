Эксперты сочли необходимым закон о “приземлении” IT-гигантов

В четверг, 27 мая, состоялась пресс-конференция, посвященная мировому опыту регулирования глобальных цифровых платформ. На ней директор АНО “Центр компетенций по глобальной IT-кооперации” Вадим Глущенко отметил необходимость законопроекта о “приземлении” транснациональных компаний информационных технологий.

По его словам, в мире преобладают два основных подхода к реализации такого требования: открытие офисов или представительств и взаимодействие с локальными компаниями через представителей, которые имеют агентские полномочия. Деятельность международных IT-компаний регулируют все больше государств, ведь такие организации фактически уклоняются от уплаты налогов в странах, в которых работают, подчеркнул Глущенко.

Глава рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере Интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов также считает, что интернет-гиганты должны открывать полноценные филиалы в России, ведь пока их практически невозможно привлечь к ответственности. Когда в РФ появятся представительства таких компаний, будут равные условия работы для российского и иностранного бизнесов.

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн напомнил о ситуации вокруг социальной сети Twitter, которая долгое время не реагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенный контент.

По словам Хинштейна, к обсуждению законопроекта было приглашено 20 компаний, однако свое участие подтвердил лишь AliExpress. Документ планируют окончательно принять уже до конца весенней сессии.