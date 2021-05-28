 

Асад одержал победу на выборах президента Сирии

28.05.2021, 0:22, Новости дня
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Председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил о победе Башара Асада на выборах президента республики.

«Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей», – приводит ТАСС слова председателя сирийского парламента в эфире телеканала Al Ekhbariya.

«Явка избирателей составила 78%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 млн граждан», – отметил спикер. Он обратил внимание на проявленную гражданами «высокую сознательность, которая превзошла все ожидания». «Сирийцы показали, что полны решимости противостоять опасным вызовам и вписали еще одну славную страницу в историю своей страны», – подчеркнул глава парламента.

Соперники Асада – бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи – получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.

В сирийской столице и других городах начались праздничные гуляния, которые сопровождаются национальной музыкой и танцами. Массовая акция общественности проходит на площади Омейядов по дороге к президентскому дворцу на горе Касьюн.

Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет.

Напомним, 26 мая, в день проведения президентских выборов в Сирии открылись более 12 тыс. избирательных участков. Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) РФ отметили демократический характер выборов в Сирии и конкуренцию среди кандидатов в президенты.

Выдвижение кандидатов в президенты Сирии началось 19 апреля. Свою кандидатуру на пост главы республики выдвинул и сирийский лидер Башар Асад. Он впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов. Также Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил заявки от граждан Абдуллы Абдуллы и Махмуда Мараи.

За день до начала голосования в Сирии Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в республике. В Москве подчеркнули, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.



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