Дети Павла Дурова вошли в рейтинг богатых детей российских миллиардеров по версии Forbes: кто они

Сегодня российская версия журнала Forbes опубликовала ежегодный рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров и наследников их состояний. Неожиданно для всех в список попали дети 36-летнего программиста, основателя социальной сети “ВКонтакте” и мессенджера Telegram Павла Дурова, о существовании которых раньше никто не знал. По информации, опубликованной сегодня на сайте издания, у Павла есть дочь и сын, которые родились в 2009 и 2010 году соответственно.

Как смогли выяснить журналисты, сына Дурова зовут Михаил, имя дочери же так и осталось неизвестным. Оба они оказались на шестой строчке рейтинга – каждый их них теоретически претендует на 8,6 миллиарда долларов (само состояние Дурова на 15 апреля этого года оценивается в 17,2 миллиарда долларов).

Якобы их матерью является экс-супруга Дурова Дарья Бондаренко, с которой Павел познакомился во время учебы на филологическом факультете СПбГУ. Дарья же училась на историческом факультете, а также стояла во главе информационного комитета студсовета и была главным редактором студенческой газеты “Студень”. Сообщается, что сейчас Дарья живет в Барселоне, а место жительства их детей неизвестно.

Ранее эту информацию подтверждал однокурсник Дурова Максим Петренчук в документальном фильме о знаменитом программисте и бизнесмене. Хотя несколько лет назад в разговоре с автором книги “Код Дурова” Николаем Кононовым, на тот момент главредом “Секрета Фирмы”, Павел Дуров опроверг, что женат и имеет детей:

Я принципиально не женат и не собираюсь, так как считаю брак клерикально-феодальным инструментом подавления личности, нацеленным на встраивание человека в систему, — заявил тогда основатель Telegram.

Павел Дуров – создатель соцсети “Вконтакте” и мессенджера Telegram. С 2014 года не проживает в России, входит в топ-30 богатейших бизнесменов нашей страны по версии Forbes. По сообщениям СМИ, начиная с 2017 года Павел Дуров живет в Дубае, где также располагается головной офис Telegram.