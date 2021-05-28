Кислоты, витамины: что такое активные ингредиенты в косметике, их плюсы и противопоказания

Активные ингредиенты достаточно часто применяются в средствах по уходу за кожными покровами и для решения самых различных проблем кожи, в частности таких как сильная сухость, повышенная жирность и многое другое. Вот несколько преимуществ и недостатков веществ, которые входят в состав косметики для придания молодости и красоты коже.

Что такое активные ингредиенты

Эти компоненты можно найти практически во всех средствах, предназначенных для ухода за кожными покровами. Активные ингредиенты включают в себя коэнзимы, антиоксиданты, пробиотики, гиалуроновую кислоту.

Сила активных компонентов варьируется в зависимости от типа применяемого продукта, а также того, отпускается средство по рецепту или без него. В рецептурных продуктах процент активных компонентов выше, а в безрецептурных – ниже.

Однако стоит помнить о том, что чрезмерное применение активных компонентов может привести к повреждению кожи, особенно на лице, так как именно там она наиболее тонкая.

Вот несколько активных компонентов, которые входят в состав многих косметических средств.

Альфа-гидрокислоты

Отшелушивание просто необходимо для удаления жира и загрязнений из пор кожных покровов. Отлично с этим справляются альфа-кислоты. Это отличное химическое средство, которое помогает убрать омертвевшие клетки кожи, загрязнения и жир без применения абразивных веществ.

Есть несколько типов альфа-кислот, в частности такие как молочная, гликолевая, миндальная. Все они достаточно безопасны, их вполне можно применять для очистки чувствительной кожи.

Бета-гидрокислоты

Эти вещества помогают увлажнять и отшелушивать кожу. Однако, стоит помнить о том, что они растворимы в масле, поэтому лучше всего подходят для жирной и нормальной кожи.

Это делает бета-гидрокислоты идеальными для кожных покровов, склонных к появлению прыщей. Кроме того, это средство помогает убрать воспаление и раздражение.

Гиалуроновая кислота

Это вещество пользуется большой популярностью. Гиалуроновая кислота отличается тем, что способна впитывать и удерживать влагу в кожных покровах. Это вещество естественным образом вырабатывается клетками нашей кожи, однако примерно к 30 годам ее выработка несколько замедляется.

Очень важно применять ежедневно средства с гиалуроновой кислотой, чтобы кожа оставалась красивой, мягкой, гладкой и увлажненной. Это популярный ингредиент для людей с кожей, склонной к экземе и чрезмерной сухости.

Витамин С

Это вещество содержит в своем составе антиоксиданты, которые помогают коже буквально сиять.

Витамин С помогает повысить активность солнцезащитных кремов и борется с вредным ультрафиолетовым излучением.

Витамин Е

Этот ингредиент становится все более популярным, так как способствует мягкому и бережному уходу за кожными покровами.

Витамин Е содержится в коже, но под воздействием ультрафиолета его количество уменьшается.

Ретинол

Этот ингредиент очень часто называют ключевым веществом в борьбе со старением. Ретинол помогает уменьшить морщины.

Однако нужно применять его умеренно, так как это средство может сделать кожные покровы более чувствительными к агрессивному воздействию окружающей среды и ускорить старение.

Ниацинамид

Воспаление кожи достаточно часто вызывается факторами окружающей среды, в частности такими как стресс, загрязнение, недостаток сна, неправильное питание.

Ниацинамид помогает справиться с такими проблемами, как высыпания, зуд, неровности кожных покровов. Это вещество обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Пептиды

Эти натуральные компоненты помогают уменьшить морщины и повысить выработку коллагена. Пептиды обладают антивозрастными свойствами и делают кожу более упругой.

Керамиды

Одним из самых важных ключей к здоровому и сильному кожному барьеру являются керамиды.

Это жиры, которые естественным образом находятся в верхних слоях кожи и помогают очистить поры от различных загрязнений, образуя защитный слой, ограничивающий потерю влаги.

Создание средства по уходу за кожей

Чтобы самостоятельно сделать продукт, предназначенный для ухода за кожными покровами, нужно найти правильную формулу, чтобы средство было безопасным. Чтобы оно оставалось как можно дольше пригодным к применению и безопасным, нужно добавить консерванты.

Хранить косметику нужно в герметичных и гигиеничных контейнерах. Нужно отмерять все компоненты косметического средства строго по рецепту.