Близнецов ждут судьбоносные перемены: Василиса Володина дала астропрогноз для каждого знака на июнь

Июнь, который ожидает своего часа, возможно, будет самым судьбоносным в этом году месяцем для представителей всех знаков зодиака. Главными факторами июня будут затмения при поддержке ретроградного Меркурия. Узнать, какие события это несет каждому знаку зодиака лично и насколько сильно влияет персонально, можно из прогноза знаменитого астролога Василисы Володиной.

Овен

В период с 12-го по 13-е число возможно улучшение настроения и физического состояния. А в начале месяца Овны ощутят упадок сил, злость, бессилие в делах. С 12-го ситуация улучшится, в том числе и в отношениях с детьми. Произойдет сдвиг и в домашних делах. Одиноким мужчинам-Овнам улыбнется удача в виде прекрасного знакомства. Остальным июнь обещает море удовольствия от жизни.

Телец

Тельцов ждут небольшой душевный отпуск, отдых от дел, тихие семейные радости, поездки на дачу, знакомства в парках, не обязательные, но приятные экскурсии. Собранности мало, эмоций тоже не хватает. Сложны дни с 21-го по 25-е. Избегайте мест скопления народа, массовых мероприятий. Опасны также финансовые операции. Последние дни месяца помогут ярче демонстрировать себя.

Близнецы

До 23-го числа Близнецы пересмотрят тактику своего взаимодействия со Вселенной. Пора начать прислушиваться к себе, а не только к окружающим. В этом месяце возможны судьбоносные события. Все происходящее повлечет за собой цепочку закономерных последствий. Надо избегать внезапных препятствий в делах и срыва планов.

Рак

Рак в июне-месяце почувствует, что он крепок и энергичен, чего не было ранее. Первая неделя месяца грозит жесткой схваткой с грузом вынужденных обстоятельств. Но надо настраиваться на то, что победа будет за вами. С 11-го числа придет время подведения итогов.

Лев

В июне Лев «проснется» и активизирует свои силы, удвоит скорость. Возникнет жажда действий, занятий спортом, творчества. Но в период с 11-го по 16-е июня Львы ощутят замешательство – при наличии сил они наткнуться на непонимание цели действий. Ситуация разрешится с помощью «волшебного пинка» судьбы, ждать которого надо с 16-го по 18-е июня. Самыми удачными будут дни с 20-го по 26-е июня. И это только начало успешного пути.⠀

Дева

В первой половине месяца появятся серьезные препятствия для ваших целей. Не стройте наполеоновских планов, им не суждено сбыться. Приготовьтесь работать над деталями, переделывать, возвращаться к пройденному. Если кажется, что масса усилий пропадает даром, не расстраивайтесь, а ищите новые выходы. Все придет в норму к 10-му числу следующего месяца.

Весы

Пришло время поработать. Но это будет не скучная обязаловка, а приятная деятельность. Еще одной важной темой месяца будет тема отношений. С 11-го по 15-е июня наступит время важных знакомств, правда, не лишенных экстрима. Сложными будут дни с 22-го по 26-е – с критикой от близких и разрушительными семейными программами, сильно влияющими на настроение. Но Весы будут решительно продвигаться вперед.

Скорпион

Ощущение участия в войне за чужие ценности ждет вас в начале месяца. К средине июня вы плюнете на вопросы идеологии и наконец займетесь работой или делом – оно будет радовать по-настоящему. С 1-го по 11-е не делайте ставку на мужчин и коллективное решение вопросов. А с 22-го по 26-е июня помехой и тормозом прогресса будут женщины. С 28-го по 30-е возможны отголоски старых сложностей.

Стрелец

Период долгого ожидания позади. В начале июня возможно обострение денежных вопросов. Но ожидается счастливый шанс в любви. Удачной будет неделя с 21-го по 26-е июня.

Козерог

Представителя этого знака ожидают непредвиденные мелкие расходы. Первая декада потребует занятия оборонительной позиции для завоевания в будущем заслуженного внимания. Козерогам важно слушать мнение других.

Водолей

Ожидается снижение нервного напряжения, появление новых вариантов заработка, довольно неожиданных, и даже первых денег. Важно не поддаваться соблазну немедленно все растратить – возможно, судьба проявила щедрость единоразово. В 1-й половине месяца Водолеям надо позаботиться о здоровье.

Рыбы

Рыбам надо распахнуть двери и впустить свою удачу, которая совсем рядом. Она будет с ними до осени, но ближайшие дни – ее пик.

Не все желания будут совпадать с действительностью, но Рыбы должны благодарно принимать дар судьбы. Важно проявлять деятельное участие. В дни с 11-го по 17-е июня нельзя верить слухам и расстраиваться по этому поводу. В дни с 19-го по 24-е июня возможны любовные знакомства и романтический досуг.⠀