В Басманный суд Москвы поступил иск о лишении Леонида Брежнева всех наград

Басманный суд столицы приступил к рассмотрению дела о лишении всех наград советского лидера Леонида Брежнева. Соответствующий иск был подан Российским союзом казаков.

– Мы глубоко убеждены, что все ордена и медали были получены Брежневым незаконно. Всем хорошо известно, что под конец жизни он уже не совсем адекватно воспринимал происходящие и для него получение новых наград стало своеобразной манией. Если так посмотреть, то за что его награждали? За мнимые успехи советской экономики? Так уже через несколько лет выяснилось, что всё это были приписки. Наши специалисты провели доскональное исследование всех его наградных документов и выяснили, что в половине случаев не были соблюдены даже формальности, там нарушение на нарушении. Эти ордена мы отзовём точно, но, я надеюсь, что получится поставить вопрос и о других наградах, – заявил атаман Москвы и Московской области Владимир Иванов.

В ближайшее время казаки планируют подать иски о лишении наград и других советских лидеров – Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущёва и Михаила Горбачёва.

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