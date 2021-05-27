На Рыбинской ГЭС состоялся выпускной Энергокласса РусГидро
 

На Рыбинской ГЭС состоялся выпускной Энергокласса РусГидро

27.05.2021, 21:21, Новости
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Шестеро одиннадцатиклассников рыбинской гимназии № 8 завершили трехлетнюю программу обучения в Энергоклассе РусГидро.

Вручение сертификатов об окончании Энергокласса состоялось в торжественной обстановке в зале совещаний Рыбинской ГЭС. Специалист по персоналу Ирина Козлова, куратор проекта на Каскаде Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»), и руководитель группы сопровождения энергорынков Роман Кабанов, преподававший учащимся основы энергетики, пожелали выпускникам найти достойное применение новым знаниям, сделать правильный выбор профессии и успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы.

Помимо официальной части выпускники Энергокласса поучаствовали в интеллектуальной игре «Энерго-квиз» в формате видеоконференцсвязи.

Выпускной-2021 – десятый с начала реализации проекта «Энергокласс», всего за эти годы обучение прошли более 650 школьников, 80% из них выбрали технические и энергетические вузы.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»



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