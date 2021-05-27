На три года моложе всего за восемь недель? Новое исследование предполагает, что да!
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Новаторское клиническое испытание показывает, что мы можем снизить биологический возраст (по данным часов Horvath 2013 DNAmAge) более чем на три года всего за восемь недель с помощью диеты и образа жизни, сбалансировав метилирование ДНК.
Первое в своем роде рецензируемое исследование предоставляет научные доказательства того, что изменение образа жизни и диеты может привести к немедленному и быстрому снижению нашего биологического возраста. Поскольку старение является основной причиной хронических заболеваний, это сокращение может помочь нам жить лучше и дольше.
В исследовании, опубликованном 12 апреля, использовалось рандомизированное контролируемое клиническое исследование, проведенное среди 43 здоровых взрослых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. 8-недельная программа лечения включала диету, сон, упражнения и релаксацию, а также дополнительные пробиотики и фитонутриенты, что привело к статистически значимому снижению биологического возраста — более чем на три года моложе по сравнению с контрольной группой.
Исследование было независимо проведено Исследовательским институтом Хельфготта при лабораторной поддержке Центра анализа генома Йельского университета, а результаты независимо проанализированы в Университете Макгилла и Национальном университете естественной медицины.
Ведущий автор исследования, Кара Фицджеральд, ND IFMCP, заявила, что «комбинированная программа вмешательства была разработана для нацеливания на конкретный биологический механизм, называемый метилированием ДНК, и, в частности, на паттерны метилирования ДНК, которые были определены как высокопрогнозные для биологического возраста. Мы подозреваем, что именно это внимание стало причиной его выдающегося воздействия. Эти первые результаты, по-видимому, согласуются с очень немногими существующими исследованиями, которые до сих пор изучали возможность обращения биологического обращения вспять возраста, и значительно расширяют их. И он уникален тем, что использует безопасный , нефармацевтическая программа питания и образа жизни, контрольная группа и степень снижения возраста. В настоящее время мы набираем участников для более крупного исследования, которое, как мы ожидаем, подтвердит эти выводы ».
Ведущий эпигенетик Моше Шиф, доктор философии из Университета Макгилла и соавтор исследования, добавляет: «Уникальность подхода доктора Фитцджеральда заключается в том, что ее исследование разработало естественную, но основанную на механизме стратегию нацеливания на систему метилирования нашего тела. Это исследование дает первое понимание в возможность использования естественных изменений для нацеливания на эпигенетические процессы и улучшения нашего благополучия и, возможно, даже долголетия и продолжительности жизни «.
Паттерны метилирования ДНК стали ведущим средством, с помощью которого ученые оценивают и отслеживают биологическое старение — термин, используемый для описания накопления повреждений и потери функций наших клеток, тканей и органов. Это повреждение является причиной болезней старения. «Что чрезвычайно захватывающе, — прокомментировал доктор Фитцджеральд, — так это то, что пищевые привычки и образ жизни, включая определенные питательные вещества и пищевые соединения, которые, как известно, избирательно изменяют метилирование ДНК, способны оказывать такое влияние на те паттерны метилирования ДНК, которые, как мы знаем, предсказывают старение и болезнь, связанная с возрастом. Я верю, что это, вместе с новыми возможностями для всех нас по измерению и отслеживанию возраста метилирования ДНК, откроет значительные новые возможности как для ученых, так и для потребителей ».
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