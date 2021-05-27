На три года моложе всего за восемь недель? Новое исследование предполагает, что да!

Новаторское клиническое испытание показывает, что мы можем снизить биологический возраст (по данным часов Horvath 2013 DNAmAge) более чем на три года всего за восемь недель с помощью диеты и образа жизни, сбалансировав метилирование ДНК.

Первое в своем роде рецензируемое исследование предоставляет научные доказательства того, что изменение образа жизни и диеты может привести к немедленному и быстрому снижению нашего биологического возраста. Поскольку старение является основной причиной хронических заболеваний, это сокращение может помочь нам жить лучше и дольше.

В исследовании, опубликованном 12 апреля, использовалось рандомизированное контролируемое клиническое исследование, проведенное среди 43 здоровых взрослых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. 8-недельная программа лечения включала диету, сон, упражнения и релаксацию, а также дополнительные пробиотики и фитонутриенты, что привело к статистически значимому снижению биологического возраста — более чем на три года моложе по сравнению с контрольной группой.

Исследование было независимо проведено Исследовательским институтом Хельфготта при лабораторной поддержке Центра анализа генома Йельского университета, а результаты независимо проанализированы в Университете Макгилла и Национальном университете естественной медицины.

Ведущий автор исследования, Кара Фицджеральд, ND IFMCP, заявила, что «комбинированная программа вмешательства была разработана для нацеливания на конкретный биологический механизм, называемый метилированием ДНК, и, в частности, на паттерны метилирования ДНК, которые были определены как высокопрогнозные для биологического возраста. Мы подозреваем, что именно это внимание стало причиной его выдающегося воздействия. Эти первые результаты, по-видимому, согласуются с очень немногими существующими исследованиями, которые до сих пор изучали возможность обращения биологического обращения вспять возраста, и значительно расширяют их. И он уникален тем, что использует безопасный , нефармацевтическая программа питания и образа жизни, контрольная группа и степень снижения возраста. В настоящее время мы набираем участников для более крупного исследования, которое, как мы ожидаем, подтвердит эти выводы ».

Ведущий эпигенетик Моше Шиф, доктор философии из Университета Макгилла и соавтор исследования, добавляет: «Уникальность подхода доктора Фитцджеральда заключается в том, что ее исследование разработало естественную, но основанную на механизме стратегию нацеливания на систему метилирования нашего тела. Это исследование дает первое понимание в возможность использования естественных изменений для нацеливания на эпигенетические процессы и улучшения нашего благополучия и, возможно, даже долголетия и продолжительности жизни «.

Паттерны метилирования ДНК стали ведущим средством, с помощью которого ученые оценивают и отслеживают биологическое старение — термин, используемый для описания накопления повреждений и потери функций наших клеток, тканей и органов. Это повреждение является причиной болезней старения. «Что чрезвычайно захватывающе, — прокомментировал доктор Фитцджеральд, — так это то, что пищевые привычки и образ жизни, включая определенные питательные вещества и пищевые соединения, которые, как известно, избирательно изменяют метилирование ДНК, способны оказывать такое влияние на те паттерны метилирования ДНК, которые, как мы знаем, предсказывают старение и болезнь, связанная с возрастом. Я верю, что это, вместе с новыми возможностями для всех нас по измерению и отслеживанию возраста метилирования ДНК, откроет значительные новые возможности как для ученых, так и для потребителей ».