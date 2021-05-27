 

Судан оказался в фокусе внимания великих держав из-за сотрудничества с Россией

27.05.2021, 23:50, Разное
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После информации о возможном размещении в Судане российской военной базы другие государства выразили неожиданную готовность сотрудничать с Хартумом.
Москва в последние годы стремится выстраивать дружественные отношения со странами Африки, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. Это позволит РФ расширить сферу своего влияния в стратегически важном регионе, передает newdaynews.ru

В качестве успешного примера подобного взаимодействия можно привести договоренности о создании в Порт-Судане российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Он сможет принимать до четырех военных кораблей одновременно. Переговоры о создании базы продолжаются, заявил 18 мая российский посол Михаил Богданов.

ПМТО позволит РФ расширить свои возможности военного и экономического сотрудничества со странами Африки, а также защитить торговые морские пути от пиратов.

Другие государства вели не столь дружественную политику по отношению к африканским странам, в частности, Судану. По инициативе США более 30 лет африканская страна находилась под экономическим санкциями, а также в списке государств, финансирующих терроризм. Хартум принудили выплатить миллионные компенсации жертвам, пострадавшим от рук боевиков. В результате Судан оказался в глубоком экономическом кризисе и с огромными долгами перед Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Однако после информации о скором размещении в Судане российской военной базы, мировые державы ринулись налаживать сотрудничество с Хартумом, который тут же был исключен из всех «черных списков». Париж и Вашингтон предложили кредиты и ссуды для погашения задолженностей Судана перед международными организациями.

Соседи по региону заявили о готовности сотрудничать с Хартумом в области энергетики. Саудовская Аравия и ОАЭ намереваются инвестировать в совместные экономические проекты с Суданом.

Чехия, Германия, Турция, Кувейт, Мавритания, Катар, Марокко и другие страны так или иначе выразили свою готовность пересмотреть отношения с Суданом.

Хартуму стремится извлечь выгоду из этого внимания, поскольку долгие годы экономика страны находилась в упадке. Теперь же иностранные делегации прибывают в Судан с выгодными предложениями.

Эксперты уверены, что в ближайшем будущем Судан станет ключом от Африки. Те государства, которые смогут наладить сотрудничество с Хартумом, смогут в дальнейшем проецировать свое влияние на весь регион.

В этой связи РФ следует укрепить отношения с Суданом и добиться размещения военной базы ради защиты национальных интересов и статуса великой державы.



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