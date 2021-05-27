 

В Кремле заявили, что президенту Польши “ненависть к России застилает глаза”

27.05.2021, 23:48, Новости дня
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Дуда 26 мая назвал Россию “ненормальной страной” и государством-агрессором.

Песков сказал, что Россия “очень плохо относится” к такой риторике. Он уверяет, что РФ – “дружелюбная страна”, которая ищет “дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей”. 

“Мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента [Польши Анджея Дуды], и не дает возможности им проявлять политическую мудрость”, – отметил он.

Контекст:Заявление о России президент Польши сделал в День независимости Грузии, пребывая на админгранице между Грузией и оккупированной Южной Осетией. 

Дуда отметил, что то, что Россия делала в Абзахии и Южной Осетии, она также совершила с украинскими Крымом и частью Донецкой и Луганской областей, которые сегодня оккупированы.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля, за время конфликта на Донбассе погибло около 13 тыс. человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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