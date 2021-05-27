 

США решили не возвращаться в Договор по открытому небу – СМИ

27.05.2021, 23:48, Новости дня
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В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили информацию, которую со ссылкой на собственные источники озвучило The Associated Press.

По данным американского агентства, уведомление для Москвы было передано заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.

Решение не продлевать договор, который позволял подписантам наблюдательные полеты над военными объектами в других странах, было принято накануне назначенных на 16 июня в Женеве переговоров между президентом США Джо Баденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Контекст:

Договор по открытому небу заключили в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

21 мая 2020 года на от момент президент США Дональд Трамп заявил, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу из-за того, что Россия постоянно нарушает его. Как заявил Помпео, РФ превратила соглашение в “инструмент запугивания и угроз”. В частности, Москва отказала в доступе к наблюдению за границей с Грузией и в полетах над Калининградской областью, где, по ряду сведений, разворачиваются новые ракеты с ядерными боеголовками.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что в Москве смеются над аргументами США, которыми эта страна обосновывает свой выход из Договора по открытому небу. Он говорил, что сейчас нет перспектив заключения нового договора.

Официально США вышли из Договора по открытому небу 22 ноября.

Россия пока не вышла из этого соглашения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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