 

Белорусский оппозиционер Цепкало предложил собрать €11 млн на вознаграждение за арест Лукашенко

27.05.2021, 23:48, Новости дня
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“Вчера поздно ночью мы запустили новую гражданскую инициативу. Смысл этой инициативы в том, чтобы собрать достаточное количество средств и передать их в качестве вознаграждения тем представителям силовых структур или гражданского общества, которые осуществят задержание и арест преступника №1”, – сказал он. 

По словам Цепкало, технология сбора создана таким образом, то пожертвованные деньги будут резервироваться на счету у человека, который их жертвует. 

“Они не будут списываться до дня, пока Лукашенко не будет задержан и арестован. После этого деньги уйдут на специальный счет, который гарантированно (согласно с законодательством ЕС) пойдет на оплату вознаграждения тем людям, которые найдут в себе достаточное мужество, чтобы выполнить законы Республики Беларусь, чтобы осуществить международное правосудие. Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком”, – сказал он. 

ВИДЕОВидео: Валерий Цепкало / YouTube
Контекст:

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Опасаясь ареста, в июле 2020 года он уехал в Россию, затем политик некоторое время находился в Украине, а сейчас проживает в Литве.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

В августе в доме Цепкало в Минске прошел обыск, его имущество арестовали.

В начале февраля 2021 года Следственный комитет Беларуси направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции оппозиционера.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 27 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 423 человека, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.

26 мая, через три дня после задержания оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, представители белорусской оппозиции сообщили, что демократические силы страны начинают готовиться к новой активной фазе протеста.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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