Ермак и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе и работу мониторинговой миссии

Также во встрече участвовали глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау и глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Участники обсудили онлайн-встречу советников глав “Нормандской четверки”, которая прошла 26 мая, ситуацию на Донбассе и работу миссии ОБСЕ в Украине.

Ермак сообщил, что 27 мая на Донбассе снайпер оккупантов убил украинского военнослужащего.

“Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли”, – заявил глава ОПУ.

Ермак поблагодарил ОБСЕ за “усилия в направлении возвращения мира в Украину”, а также отметил поддержку Германии и Франции в нормандском формате.

“Хотела бы подчеркнуть необходимость того, чтобы линия соприкосновения в коем случае не стала линией раскола или раздела. Нужно прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять соответствующую гуманитарную поддержку. Говорю также о пенсионном обеспечении. Должны быть предприняты шаги на пути к примирению. Конечно, COVID-19 внес свои коррективы в реалии: на 97% упало количество пересечений линии соприкосновения. Очень благодарна Украине за то, что с вашей стороны КПВВ остаются открытыми”, – сказала Шмид.

В то же время она рассказала о существенном ограничении свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.

“Более 90% этих случаев – по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция – увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии”, – добавила генсек ОБСЕ.

Ермак заявил, что Украина акцентирует внимание на этих проблемах во время переговоров.

“Мы не остановимся, у нас нет другой альтернативы, и мы должны прекратить эту войну и вернуть наши территории. Даже если необходимо будет сделать тысячу попыток и только одна из них получит шанс достичь результата”, – заявил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки”.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

18 марта переговоры советников прошли в формате видеоконференции. На встрече обсудили возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Офис президента Украины сообщил, что за конструктивную позицию на переговорах Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и подтвердили, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться дорожная карта по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля этого года, Зеленский заявил, что “минский процесс должен быть более гибким и служить целям настоящего, а не прошлого”. По словам Зеленского, есть два варианта. Первый – изменить минский формат, “скорректировать” его. А второй – применить “какой-нибудь другой формат”. Украинский президент также призвал к расширению нормандского формата, заявив, что в этом процессе могут участвовать не только США, но и Великобритания и Канада.

В Кремле назвали заявления Зеленского “тревожным сигналом”.

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