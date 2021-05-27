ЕСПЧ запретил экстрадицию Россией гражданки Узбекистана, мужа которой убили в Крыму во время обыска

“С таким ходатайством мы обратились в ЕСПЧ накануне апелляции Сохибы Бурхановой. Мы утверждаем, что при ее принудительном возвращении в Узбекистан она подвергнется там пыткам. И, обратившись в Европейский суд, мы смогли убедить суд в том, что нужно применить правило 39. Как это действует: Европейский суд указывает, что она не подлежит высылке”, – сказала она.

По словам адвоката, “российские власти в абсолютном большинстве случаев исполняют такие предписания Европейского суда и не высылают человека в ту страну, где для него существует такой риск”.

“Далее мы подаем уже полноценную основную жалобу на решение о выдворении, если оно завтра не будет отменено, и Европейский суд продолжает рассмотрение. Все это время, пока суд будет рассматривать эту жалобу, ее не могут высылать в Узбекистан ни по какой из процедур”, – объяснила Тренина.

“Крым.Реалии” уточняют, что рассмотрение апелляции на решение об экстрадиции Бурхановой будет рассматривать 28 мая Верховный суд РФ.

Контекст:

У Бурхановой двое детей в возрасте 11 и 15 лет.

Ее мужа Наби Рахимова убили 11 мая. Активисты “Крымской солидарности” сообщали, что обыск проходил в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки. Соседи рассказали, что слышали перестрелку и взрыв, после чего из дома вывезли тело погибшего.

Адвокат Эмиль Курбединов предположил, что сотрудники ФСБ пытали Рахимова, после чего устроили инсценировку с шумовыми гранатами и вооруженным сопротивлением.

11 мая “Советский районный суд” в оккупированном Крыму принял решение выдворить Бурханову за пределы России, а именно – в Узбекистан.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

—