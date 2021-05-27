 

РФПИ и ЮНИСЕФ договорились о поставках вакцины “Спутник V”

27.05.2021, 23:29, Разное
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявили о подписании соглашения на поставку 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины “Спутник V” для вакцинации 110 миллионов человек. Благодаря такому сотрудничеству будет удовлетворен спрос на вакцины по всему миру.

Поставки для ЮНИСЕФ станут возможны только после того, как “Спутник V” будет внесен в список продукции, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для закупки в условиях чрезвычайной ситуации. Соответствующую заявку РФПИ отправил в ВОЗ в октябре 2020 года, ожидается решение учреждения.

Также фонд планирует обсудить с Глобальным альянсом по вакцинации и иммунизации возможность включения “Спутника V” в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX, вместе с которым ЮНИСЕФ нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года.

“РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям ЮНИСЕФ и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран”, – заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

В РФПИ напомнили, что эффективность вакцины “Спутник V” составляет 97,6%. Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду. В вакцине используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации. Это формирует более стойкий иммунитет. Также препарат безопасен и эффективен, не вызывает сильной аллергии.



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