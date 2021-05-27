 

В Новгородской области мужчину забили до смерти

27.05.2021, 23:29, Разное
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К проходной молокозавода города Боровичи Новгородской области в багажнике машины привезли жестоко избитого охранника этого предприятия. Мужчину доставили в больницу Великого Новгорода, где он от полученных травм скончался, передает “Царьград”. К трагическому исходу привела потасовка в одном из местных кафе. Группа злоумышленников избила сына охранника. Тогда тот поехал на авторынок для того, чтобы поговорить с ними. Разговор не задался.



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