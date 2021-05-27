ИКАО решила расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, соответствующее заявление распространило министерство транспорта Ирландии.

«Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле», – приводит текст сообщения министерства транспорта Ирландии ТАСС.

В ведомстве уточнили, что промежуточные итоги расследования ИКАО, как ожидается, будут предоставлены к 25 июня.

По словам министра транспорта Ирландии Эймона Райана, действия белорусских властей «стали атакой на европейскую авиационную безопасность и подвергли опасности жизни пассажиров и экипажа, которые совершали полет из одной европейской столицы в другую».

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).

Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе». Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подтвердила получение заявки на официальную приостановку полетов над территорией Белоруссии. Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить с инцидент экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.