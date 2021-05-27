Адский тащер

Луис Суарес забивает убийственные голы всем, кто не верил в него.

Это не мои слова. Так назвал Луиса Суареса один из его почитателей в комментарии под новостью о том, что на 67-й минуте субботнего матча против «Вальядолида» он забил победный гол и сделал «Атлетико» чемпионом.



Луис Суарес. Фото: Getty Images

Так должно было быть. Так должно было быть по всем законам киношной драматургии: изгнанный игрок, на котором поставили крест, доказывает всем всё и побеждает. Футбольный Рокки. Но Ла Лига — это не кино, где сценарист выдумывает замысловатые повороты сюжета для забавы публики. Ла Лига — это один из лучших чемпионатов Европы, где в 38 матчах проверяются команды и игроки. Гениальный Месси в этом чемпионате блещет, но не получает первый приз. Прекрасный Иско в этом чемпионате сидит на скамейке. Могучий Бэйл в этом чемпионате оказывается лишним. А Суарес?

Год назад его выгнали из «Барселоны». Выгнали позорно, постыдно, по-хамски — одной минутой телефонного звонка. Знаю я эту манеру увольнять записочкой или звонком клерка, который ни за что не отвечает, а только выполняет. От такого, как видим, не спасают ни слава, ни миллионы на счету, ни безупречная карьера игрока. Он, забивший за «Барсу» 198 голов и отдавший 109 голевых пасов, должен был получить уважение, прощальный матч, пожатие руки, овации. Вместо этого получил пинок:

«Пшёл вон, постаревший, потолстевший, ни на что больше не годный бывший Эль Пистольеро».

Его недоброжелатели называют его «плаксой». Да, плакса. Да, плачет и не стыдится слез. Идите на хрен, нордические типы с каменными лицами и забетонированными душами. Когда в душе уругвайца обида и боль, он плачет. Это так по-человечески. Он плакал после того телефонного звонка, плакал, собирая свои вещи в раздевалке «Барселоны». Он прожил там жизнь. Слезы не признак слабости, слезы в глазах ребенка — признак того, что кто-то совершил ужасную несправедливость.

Да, он ребенок. Такое упоение игрой может быть только у того, кто и в 34 остается ребенком. Такая удивительная способность играть может быть только у того, кто не лишился детского дара гармоничной игры, не дал его затереть и задавить в хитросплетениях профессиональной карьеры. Нигде и никогда он не был ни на кого зол, словно ребенок, еще не выросший до взрослых отношений с их завистью, интригами и подлянками. И даже когда он впился зубами в каменное плечо Кьеллини, он сделал это не от злобы, а от обиды.

В жесткий, сугубо деловой мир проффутбола Суарес вносил нотку умиротворенного добродушия. Как он пил после игр мате с Месси — уютно сидя на подушках, в неспешной беседе о том о сем. Два наивных мудреца на диване-самолете, уносящем их хотя бы на час в мягкое тепло счастья. С каким безукоризненным тактом и чистым благородством он уступал Месси первую роль и при этом не терял ни капли себя. Редкий человек, удивительный игрок, прирожденный центрфорвард.

Фото: Getty Images

Современный футбол исполнен хитрости. Тренеры доходят до умопомрачительных тактических сложностей, желая обмануть друг друга. По полю бегают ложные вингеры, ложные «девятки» и замаскированные «десятки», крайние выдают себя за центральных, нападающие мимикрируют в полузащитников и даже вратари превращаются в полевых. Во всем этом фантасмагорическом мире превращений Луис Суарес оставался самим собой и тем, кем был создан, — центральным нападающим.

Центр классического типа, напоминающий времена Зеелера и Мюллера, несколько грузный, тяжеловатый, с пластичным бегом, в каждом шаге которого скорость и мощь. Он, может быть, не способен в свои 34 отрабатывать, как иные, которым главное — бегать (дали мяч, бегают с мячом, дали бы лыжи, бегали бы на лыжах), но зато как решительны, быстры и великолепны его прорывы по центру. В таком прорыве он и забил победный гол «Вальядолиду», сделавший «Атлетико» и Суареса чемпионами.

Это очень трудно — пережить оскорбление и изгнание, знать, что на тебе поставили крест, знать, что болельщики смеются над твоим брюшком, знать, что ты больше не нужен любимой «Барселоне» — и после всего этого мгновенно адаптироваться в новой команде, где всё ново и чуждо для тебя. Но он это сделал и весь сезон забивал. Он забивал, обыгрывая на скорости, забивал последними касаниями во вратарской, забивал своими фирменными ударами с подъема, когда мяч летит, как ядро, и вбивается в верхний угол, как гвоздь. Он снова и опять был самим собой, знаменитым Эль Пистольеро, умеющим из тягучей, заболоченной игры вдруг вырваться на свободный простор прорыва. 21 гол за сезон в Ла Лиге, из них 11 принесли победы — и вдобавок какой финиш! В предпоследнем туре он забил победный «Осасуне» на 87-й минуте и в последнем — «Вальядолиду», когда защитник на голову выше его огромными шагами несся за ним и пытался помешать.

Этот гол стоит того, чтобы смотреть его снова и снова.

Как Суарес вдруг включает форсаж и уходит на рывке. Как он выдерживает дистанционную скорость с мячом в ногах так, что защитник без мяча не может достать его. Почти достает, уже висит у него на плече, уже входит с ним в контакт, который должен сломать ритм его бега, — но почти не считается и не помогает. И как он кладет мяч в левый от себя угол, ближний угол вратаря. Вратарь туда и летит, но мяч не достать, потому что Суарес пускает его по точному каналу между перчатками кипера и штангой. Страсть и точность, вдохновение и интуитивный расчет — вот что это такое. А если одним словом, то — класс.

Есть поэзия русского футуриста Бурлюка, в которой он сжимает слова и спрессовывает их во взрывные брикеты. Неизвестный мне по имени футболоман и болельщик Луиса Суареса в своем восторге уподобился футуристу. Адский тащер — это почти адский ящер. Адский звероящер футбола, центр в стиле ретро, забивающий убийственные голы всем, кто не верил в него. Адский тащер значит, что Суарес адски тащит. Весь год адски тащил «матрасников» этот прирожденный центр с могучим ударом — и вот только что наконец втащил на самый верх. Наверху солнечно. Там всегда солнечно. Наверху тихо и спокойно. Теперь можно снова с улыбкой выпить мате, дорогой Луис.

Алексей Поликовский

—