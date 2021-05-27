 

17 мужчины, которые так усердно игнорируют технику безопасности, будто считают себя бессмертными

27.05.2021, 23:02, Разное
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Пренебрегать правилами и чихать с большой высоты на нормы безопасности — это по-нашему. Кто же будет изучать технику безопасности, когда нужно работу работать? Да и смекалка разве не для того мужчине дана, чтобы быстро сориентировать и принять правильное решение в сложных условиях? Может быть так думают герои нашей сегодняшней статьи. А может они вообще не думают о таких вещах, просто любой ценой стараются добиться результата. Но выглядит это так, будто они вообще не понимают, что творят.

А без подобных трюков плафон не установить уже?

Он же стремянку двумя руками держит, что может случиться?

Видно, что очень старается, но его методы вызывают вопросы

Они придумали такую схему коллективным разумом

В стену въехали погрузчиком, а потом все надежно починили

А еще они любят экономить на самых очевидных и нужных вещах

Он все продумал до мелочей и уверен в своем решении

Не знаю, что они делают, но выглядит страшновато

Видите страховку на рабочем? И мы не видим. А это 1979-ый, между прочим.

Когда очень лень идти за лестницей

Что может быть надежнее собственной ноги?

Казалось бы, ну что может случиться?

Нет, ну с такой массой он точно товарища удержит!

Без каски работать никак нельзя! А остальное ерунда.

А почему наверх не худого отправили?

Вся эта конструкция еще и на тележке стоит



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