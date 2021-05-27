Расклешенные не стоит носить с кроссовками: как выбрать обувь под джинсы, чтобы ноги не выглядели короткими

Независимо от того, придерживаетесь вы женственного или спортивного стиля, в вашем гардеробе всегда должна быть как минимум одна пара джинсов. Потому что эта одежда не только удобна, но еще она никогда не устаревает. Вы можете надевать джинсы на работу, в школу при условии, что вы выберете правильный стиль брюк для ситуации. Благодаря разнообразию форм эта классика также может подходить к любой фигуре. Также важно грамотно подобрать обувь к джинсам, чтобы ноги не выглядели слишком короткими. В этой статье вы найдете несколько советов для правильного выбора.

Длинные мешковатые джинсы нельзя носить с туфлями на низком каблуке

Мешковатые брюки удобные и стильные, но им не хватает элегантности. Если носить их с туфлями на низком каблуке, женщинам будет сложно выглядеть привлекательно. Это сочетание визуально сделает ноги короче.

Хорошо смотрятся мешковатые джинсы с обувью на высоком каблуке. Если вам не нравится такая обувь, выбирайте босоножки с тонкими ремешками.

Джинсы до щиколотки нельзя носить с высокими ботинками

С джинсами, длина которых выше щиколотки, не рекомендуется сочетать сапоги и ботинки. Если у вас низкий рост, эта комбинация сделает ваши ноги еще короче. Если вы носите такие джинсы с босоножками на плоской подошве или на высоком каблуке, ваши ноги будут выглядеть более длинными и стройными.

Чтобы всегда выглядеть элегантно при ношении коротких джинсов, следует отдавать предпочтение обуви, не закрывающей щиколотки. Туфли с острым носком также являются одним из предметов, который очень хорошо сочетается с джинсами или брюками до щиколотки. Это сочетание не только помогает продемонстрировать свои красивые лодыжки, но и удлиняет ноги.

Длинные расклешенные джинсы нельзя носить с кроссовками

Расклешенные джинсы в сочетании с кроссовками – это не очень красиво и совсем не стильно. Причина в том, что длинные джинсы, которые скользят по земле, в сочетании с плоской обувью сделают ваши ноги массивными и короткими. Вместо кроссовок можно выбрать заостренные туфли на высоком каблуке. В таком наряде можно ходить не только на работу, но и на встречи с друзьями.

Брюки клеш хорошо сочетаются с обувью на высоком каблуке. Однако, чтобы ноги выглядели длиннее, следует отдавать предпочтение брюкам с высокой талией и простым покроем.

Расклешенные джинсы не сочетаются с сапогами по колено

Еще одно правило, о котором следует помнить. Сапоги выше колена сочетаются только с джинсами скинни. Расклешенные джинсы в сочетании с высокими сапогами дают будут образовывать складки, которые смотрятся неряшливо. Носите такие джинсы с ботильонами.

Если вы носите длинные сапоги, отдавайте предпочтение узким джинсам, легинсам или брюкам классического покроя. Следует отметить, что такое сочетание подходит только девушкам с безупречной фигурой и длинными ногами.