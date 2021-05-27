 

Продовольственный стартап Food Rocket запускает в районе Залива продуктовый стартап и идет вразрез с гигантами доставки

27.05.2021, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Продовольственные стартапы по запросу, такие как Gorillas, сейчас вторгаются в Европу, но, хотя в Bay Area все вроде как старомодно, новый стартап думает, что, возможно, просто сможет сделать что-то новое.

Food Rocket заявляет, что привлекла инвестиционный раунд в размере 2 миллионов долларов от AltaIR Capital, фонда Baring Vostok и группы бизнес-ангелов AngelsDeck, в том числе Филиппа Башяна из России Yonder, который присоединился в качестве инвестора и советника.

Да, по общему признанию, этот крошечный стартап конкурирует с DoorDash, GoPuff, InstaCart и Amazon Свежий. Может, не будем вдаваться в подробности …

Используя мобильное приложение компании, пользователи могут заказывать свежие продукты, готовые блюда и товары для дома, которые будут доставлены в течение 10-15 минут, сообщает стартап, который будет обслуживать SoMa, South Park, Mission Bay, Japantown. Хейз-Вэлли и др. Компания надеется открыть 150 «темных магазинов» на Западном побережье в рамках своей инфраструктуры.

Виталий Александров, генеральный директор и соучредитель Food Rocket, сказал: «Уровень конкуренции на этом рынке в США по-прежнему управляем, поэтому у нас есть возможность стать лидерами в сфере быстрой доставки основных продуктов и товаров для дома. товары. Мы стремимся заменить обычные супермаркеты и изменить нынешние привычки потребителей в отношении покупок продуктов ».

Что мы можем сказать? Удачи?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Ученые обнаружили в Нью-Йорке устойчивый к вакцинам новый штамм коронавируса

26.11 / Мнение: Роскосмос против капитализма, полицейские против пожарных и альянс против Китая

02.12 / Россия может запретить ввоз гомеопатии из стран ЕС

11.10 / Мнение: Встреча в СИЗО

11.09 / Приговор судьи рассмешил звезду «Универа» Арарата Кещяна

19.12 / Мнение: “Брать пример с Путина должны все мировые лидеры”

09.03 / Авербух о браке с Арзамасовой: «Мы нашли свой микромир и энергию»

22.05 / YouTube-пользователей предупредили об изменениях с 1 июня

29.01 / Мнение: В разгар кризиса ливанцев спасает банк, аффилированный с “Хезбаллой”

15.09 / Уровень коллективного иммунитета к SARS-Cov-2 варьируется в регионах от 6% до 50% – Роспотребнадзор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика