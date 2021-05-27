Продовольственный стартап Food Rocket запускает в районе Залива продуктовый стартап и идет вразрез с гигантами доставки

Продовольственные стартапы по запросу, такие как Gorillas, сейчас вторгаются в Европу, но, хотя в Bay Area все вроде как старомодно, новый стартап думает, что, возможно, просто сможет сделать что-то новое.

Food Rocket заявляет, что привлекла инвестиционный раунд в размере 2 миллионов долларов от AltaIR Capital, фонда Baring Vostok и группы бизнес-ангелов AngelsDeck, в том числе Филиппа Башяна из России Yonder, который присоединился в качестве инвестора и советника.

Да, по общему признанию, этот крошечный стартап конкурирует с DoorDash, GoPuff, InstaCart и Amazon Свежий. Может, не будем вдаваться в подробности …

Используя мобильное приложение компании, пользователи могут заказывать свежие продукты, готовые блюда и товары для дома, которые будут доставлены в течение 10-15 минут, сообщает стартап, который будет обслуживать SoMa, South Park, Mission Bay, Japantown. Хейз-Вэлли и др. Компания надеется открыть 150 «темных магазинов» на Западном побережье в рамках своей инфраструктуры.

Виталий Александров, генеральный директор и соучредитель Food Rocket, сказал: «Уровень конкуренции на этом рынке в США по-прежнему управляем, поэтому у нас есть возможность стать лидерами в сфере быстрой доставки основных продуктов и товаров для дома. товары. Мы стремимся заменить обычные супермаркеты и изменить нынешние привычки потребителей в отношении покупок продуктов ».

Что мы можем сказать? Удачи?