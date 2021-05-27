Мнение: Луку из Сочи не выпускать

В понедельник с утра отправился в небольшой вояж по исконно-посконным русским областям необъятной Родины – и заодно по такому случаю решил немного отдохнуть от интернета. Три дня вообще не заглядывал в Сеть – чувствую себя просто обновленным. Ура! Зато по всяким маленьким гостиницам смотрел телевизор. Мама дорогая… Случилось худшее – поскольку наиболее позорное: всем штатным и нештатным пропагандистам, как видно, отдали строжайший приказ – отмазывать Лукашенко что было сил, и они стали это делать поистине с остервенением.

Зрелище печальное уже своим крайним однообразием: какой канал ни включи – НТВ, Первый или Россию – везде одно и то же: Лукашенко – молодец, “а вот президент Боливии”, “а вы докажите”, “все правильно сделал!”… Как с цепи сорвались. И даже не поймешь – зачем они спустили сразу всех?! Это ведь какое-то саморазоблачение, ей-богу: если во “Время покажет”, в “60 минут” и в “Месте встречи” не только “ведущие”, но и “эксперты” говорят одно и то же и практически теми же словами – возникает ведь логичный вопрос: если по всем программам все одинаково – зачем тогда несколько программ? Сделали бы как при Брежневе – одна программа на все каналы, одно и то же бесконечное “ток-шоу”, где просто Норкин сменяет Скабееву, а Скабееву – Соловьев… И закольцевать, чтоб без конца и без начала.

Обидно, что Россия “из солидарности” со свихнувшимся бульбофюрером тоже решилась перемазаться в дерьме. Главное – непонятно зачем. Ясно ведь, что можно орать на “ток-шоу” 24 часа в сутки – все равно захват мирно пролетающего мимо лукашенковской Тортуги самолета оправдать невозможно никак. Причем хуже всего – сама цель “спецопарации”: поставить под угрозу жизни полутора сотен ни в чем не повинных людей, саму безопасность авиаперелетов в глобальном масштабе – и все только ради удовлетворения какой-то мелкой злобы сумасшедшего председателя белорусского колхоза. “Я мстю, и мстя моя страшна”. Тьфу.

По идее, оптимальным вариантом было бы – заманить бульбофюрера завтра в Сочи на рандеву с Путиным, да там и арестовать. Вполне было бы в его стиле, “какой мерой меряете, такой и вам отмерят”. Достал ведь уже своими фокусами, плюс еще и российскую же гражданку захватил. Очень было бы разумно – в кои-то веки проявить самим инициативу, а не плестись в хвосте за событиями. Нет смысла поддерживать с псевдо-бацкой “дружбу”, даже если оставить в стороне соображения морали и гигиены (хотя мораль и гигиена – это все ж важные вещи). Но он, во-первых, уже явно полностью отморозился – на людей кидается; и во-вторых – все равно теперь-то он не усидит, мой прогноз “максимум до осени” остается в силе. Хотя, пожалуй, это произойдет еще раньше…

Но нет ведь – шансов на разумное поведение России нет ни малейших. Наоборот – Путин теперь станет всячески реанимировать этот политический труп, стараясь превратить его в зомби. Будет накачивать его деньгами, обещать поддержку, снова морочить голову простецам, разлагая их морально (типа захватывать чужие самолеты и пытать молодых блогеров – норма). Нет – не норма!

А зомби Лукашенко еще много кого в итоге покусает. Мда.