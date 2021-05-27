Caviar создала красочные версии Huawei Mate 40 Pro и iPhone 12 Pro к столетию Компартии Китая

Caviar создала красочные версии смартфонов Huawei Mate 40 Pro и iPhone 12 Pro, приуроченные к столетию Компартии Китая. Корпусы аппаратов украшены золотыми барельефами руководителей государства Мао Цзедуна и Дэн Сяопина.

Российский бренд Caviar известен эксклюзивными версиями смартфонов премиум-категории. Новые гаджеты специалисты компании приурочили к столетнему юбилею создания Коммунистической партии Китайской народной республики. Для модификации технодизайнеры взяли смартфоны Mate 40 Pro от Huawei и iPhone 12 Pro. Аппараты получили золотые элементы декора и олицетворяют главных лиц коммунистического движения КНР, Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. Все портреты для смартфонов создавались вручную, что является «изюминкой» российского бренда.

Коллекция состоит из шести моделей, по три варианта каждого из устройств от Apple и Huawei. Все девайсы объединяет красный цвет в оформлении корпусов и золотой декор. Первый аппарат украшает барельеф Мао Цзэдуна, выполненный из золота 750 пробы. Иероглифы из такого же металла на тыльной стенке сообщают владельцу дорогостоящего гаджета о том, что Китай будет процветать вечно. Всего изготовлено 17 подобных устройств стоимостью от 25,4 тысячи долларов.

Остальные аппараты продолжают стиль, разработанный к столетию Компартии КНР. В декоре вместе с красными панелями также использован золотой профиль Дэн Сяопина, такие смартфоны выйдут на рынок в количестве 16 экземпляров. Базовые варианты девайсов техностилисты Caviar покрыли объемными золотыми элементами. Подобные Mate 40 Pro и iPhone 12 Pro произведены в количестве 68 штук, ее можно будет приобрести за 5450 долларов США.

Источник: www.ixbt.com