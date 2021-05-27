“Если в ОПУ хотят отредактировать свое хитро-убогое нормотворчество, мы “за”. В ZN.UA отреагировали на слова Подоляка о законопроекте об олигархах

Так издание прокомментировало слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, что отрывки документа, которые оно сегодня опубликовало, не являются текстом законопроекта об олигархах, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

“Если Офис президента хочет таким образом вынудить ZN.UA выдать источник – не получится. А если, сняв реакцию на свое хитро-убогое нормотворчество, команда Зеленского откорректирует законопроект, то мы только “за”. Не благодарите”, – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

В апреле 2021 года президент предложил разработать законопроект “О статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

14 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Зеленский говорил, что законопроект внесут в Верховную Раду и обнародуют его текст до конца текущей недели, но пока этого не произошло.

27 мая ZN.UA сообщило, что ознакомилось с текстом проекта закона об олигархах, инициированного Зеленским. Издание пишет, что в документе, с которым ознакомились журналисты, предусмотрено определение понятия “олигарх”. В статье подчеркивается, что о том, какое гражданство может иметь олигарх, в тексте законопроекта не говорится.

Если человека признают олигархом, его включат в специальный реестр. Попадание в этот реестр влечет ряд последствий. Им запрещается: делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий согласно закону Украины “О политических партиях в Украине”; быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером средств массовой информации, распространяющих информацию политического характера; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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