 

Разумков ответил, спрашивал ли у него Зеленский о президентских амбициях

27.05.2021, 22:50, Новости дня
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Источники издания НВ утверждали, что Зеленский задавал Разумкову такой вопрос. 

“Президент прямо спрашивал Диму, готовится ли он к выборам, зачем колесит по стране с промотурами и о чем говорит с главами ОГА? На каждый из вопросов тот отмалчивается”, – заявлял собеседник СМИ. 

Разумков говорит, что это неправда. 

“Нет, не спрашивал. Мы не обсуждали эти вопросы. Я думаю, что и у президента, и у меня достаточно сегодня вопросов, которые нам надо обсуждать, и достаточно много задач, которые нам надо решать. Я хотел бы всем напомнить, что выборы президента будут еще не скоро. И точно не стоит ни гаранту Конституции, ни мне сегодня об этом говорить”, –  сказал он. 

Контекст:

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента.

В конце февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Президент, по данным собеседников издания, сказал: “Не нравится – освобождай место”. “Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: “Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности”. На том и разошлись”, – сообщило издание. 

Разумков в марте сказал, что у него “достаточно хорошие” отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что “парламент всегда был самостоятельной институцией”.

“Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере хочется в это верить”, – говорил он. 

10 февраля 2021 года “Украинская правда”, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова, и хочет на его место поставить первого вице спикера Руслана Стефанчука, но через несколько дней замглавы фракции “Слуга народа” и глава этой партии Александр Корниенко говорил, что в ходе одного из последних совещаний с Зеленским “не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком”. Стефанчук заявлял об отсутствии амбиций стать главой парламента. 

Опрос Социологической группы “Рейтинг”, проведенный в середине мая, свидетельствует, что Зеленский снова выиграл бы президентские выборы – за него проголосовали бы в первом туре 30,2% украинцев, а во втором он бы обошел любого из конкурентов.

О поддержке Разумкова респондентов в мае не спрашивали. В февральском рейтинге доверия (опрос проводил Центр Разумкова) спикер парламента лидировал, опережая Зеленского более чем на пять процентных пунктов, а в президентском рейтинге занимал восьмое место (у Зеленского было первое). 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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