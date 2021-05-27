 

Россия делает Сирию частью своей системы ядерного сдерживания США

27.05.2021, 22:32, Разное
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Российский бомбардировщик Ту-22, способный нести ядерное оружие, впервые приземлился на авиабазе Хмеймим в Сирии. Это означает, что Сирия стала частью системы ядерного сдерживания России. 

Dan Arkin | 26/05/2021 

РФ модернизирует и расширяет свои две базы в Сирии, авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус, обе в провинции Латакия, где сосредоточены  развернутые в Сирии российские  силы. 

В Минобороны подтвердили, что расширение одной из двух взлетно-посадочных полос в Хмеймиме завершено, и теперь ВПП может использоваться для взлета и посадки бомбардировщиков Ту-22М3. Сайт Drive сообщил, что российский гигантский  транспортник  Ан-124 также может приземляться на базе Хмеймим. Модернизированная взлетно-посадочная полоса на базе была удлинена в  обе  стороны   и теперь её протяженность  составляет более 3 км.     

В середине мая  российские военные источники сообщили сети «Голос Америки», что российские военные расширяют базу в Тартусе и планируют построить в порту большой плавучий док, с  тем чтобы  увеличить  его  возможности по обслуживанию и ремонту кораблей.     

Согласно заявлению Минобороны России, модернизация второй взлетно-посадочной полосы в Хмеймиме завершилась полной заменой покрытия взлетно-посадочной полосы и установкой нового светотехнического и радиооборудования. «Также была увеличена длина взлетно-посадочной полосы, что позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов», – говорится в сообщении, далее добавлено, что  теперь,  с  авиабазы могут летать  все типы самолетов, находящихся на вооружении ВС РФ, в том числе тяжелые​​». После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на постоянные аэродромы на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении.



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