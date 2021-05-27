Главы МИД стран G7 осудили задержание Протасевича в Минске

Министры иностранных дел стран G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США) возмущены инцидентом, который произошел в минском аэропорту в воскресенье, 23 мая. Они осудили “беспрецедентную акцию” властей Белоруссии по задержанию основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Главы МИД считают, что Минск своими действиями угрожал безопасности пассажиров и экипажу самолета. Политики считают произошедшее серьезной атакой на правила работы гражданской авиации. Также, по мнению министров, белорусские власти угрожают свободе СМИ.

В заявлении “большой семерки” также говорится, что белорусские власти должны ответить за произошедшее. Против них будут введены новые санкции. Министры G7 призвали освободить Протасевича и других журналистов, которые удерживаются в Белоруссии.

Напомним, на прошлой неделе в минском аэропорту экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за сообщений о минировании. На борту находится Роман Протасевич. После посадки сообщения о бомбе не подтвердились, а основатель телеграм-канала NEXTA был задержан.